Salomón Rodríguez: "Teniendo la pelota somos un buen equipo"

Este jueves desde las 20 horas, Godoy Cruz visitará a Sarmiento de Junín por la décimo cuarta jornada de la Liga Profesional. En la previa habló con Ovación 90 de Radio Nihuil, el delantero Salomón Rodríguez.



Sobre el hilo de dos partidos consecutivos sin perder que acumula el Expreso, afirmó: "El equipo está en un racha muy buena, esperemos seguir así".



"Estoy entrenando bien, de la mejor manera", sostuvo en cuanto a su desempeño individual. En esta temporada, el atacante disputó 13 partidos con la camiseta bodeguera, anotó 3 goles y 2 asistencias.



"Con la idea del Gato (por Daniel Oldrá) me siento muy bien, me ayuda con la recuperación, no es tanto presionar a los rivales, eso me viene muy bien", explicó.



"Nos dá confianza, que juguemos al fúlbol que es lo que siempre hicimos desde chicos", agregó.



"Tadeo, el Indio y Hernán siempre están ahí, los tengo cerca, me siento acompañado y eso le hace bien al equipo", comentó sobre la camaradería con quienes comparte la delantera.



Y contó que el equipo está cada vez más suelto: "Estamos más preocupados por jugar que por otra cosa. Teniendo la pelota somos un buen equipo". Por último reveló cuál es su deseo: "Quiero hacer más goles. El delantero vive del gol, por suerte los compañeros están marcando, pero mis goles ya volverán".

El último gol que anotó Salomón, en el empate con Lanús (4-4) por la fecha 12:





Actualmente, el Expreso acumula 20 puntos ubicándose 9° en la tabla de posiciones con 6 partidos ganados, 5 derrotas, y 2 empates. La próxima jornada será clave para seguir sumando de a tres y subir posiciones que le permitan acceder a la próxima Copa Sudamericana.