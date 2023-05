Gran prueba de carácter y 3 puntos de oro para la "B"

El saber aguantar. No específicamente un arte, pero ayer 33.500 personas lo denominaron de tal forma. Porque es muy difícil, en el fútbol argentino, jugar con un hombre menos. Ayer el "pirata" lo hizo durante 62 minutos exactamente. Y lo aguantó. Y lo ganó "a lo Belgrano.

También jugó la suerte. A los 33' Vegetti marcó el único gol de la tarde noche cordobesa. Si Marchiori hubiera llegado con el manotazo para negar el gol "celeste", los dirigidos por Farré hubieran tenido que jugar un 0 a 0 con un hombre menos, es decir, con escasas las posibilidades de ganar.

Lo cierto es que el combinado cordobés ganó 1 a 0, se defendió cuando lo tuvo que hacer y sumó tres puntos muy importantes debido a los duros partidos que se le vienen.

Resumen

El trámite del encuentro resultó parejo hasta la expulsión de Rébola. Ambos generaron algunas situaciones pero era el conjunto tucumano el que manejaba un poco más la pelota.

Ya a los 4 minutos avisaba quien luego sería expulsado. Tras un tiro de esquina de Sánchez, Rébola anticipó a su marcador y la enganchó de derecha, con la mala suerte de que la pelota fue exactamente a donde estaba el portero "decano".

Un minuto más tarde, Orihuela trepó por la banda izquierda y sacó un zurdazo brillante que dio en el horizontal del arco de Losada. Buen comienzo de partido.

Jara a los 20 minutos tuvo la suya. Aguantó de espalda y le quedó para la inhábil, de igual forma de media vuelta ejecutó un remate con la zurda y se fue cerca del palo derecho de Marchiori.

Y llegó el gol de Belgrano. Rojas, de pegada exquisita, pateó un tiro de esquina y la pelota por obra de magia cayó en la cabeza de Vegetti (entiéndase la ironía). Bianchi quedó atrás en la marca porque el "toro" se lo sacó de encima y no llegó ni siquiera a molestarlo en el salto. El capitán "celeste" impactó con el parietal y le rompió el arco al arquero del "decano".

Seis minutos más tarde, Rébola se fue expulsado. Por un agarrón a Estigarribia que se iba mano a mano con Losada, Merlos no dudó y le mostró la tarjeta que lo sacaba del partido al central de la "B". Desde ahí, fue lógicamente un monólogo de Atlético Tucumán.

En el entretiempo ingresó Meriano por Jara y Belgrano se acomodó 4-4-1 para poder aguantar. Y así fue. Con las líneas muy juntas, el conjunto cordobés lo aguantó, lo sufrió, se exigió al máximo y logró tres puntos que durante este lapso del partido parecía que se iban a perder.

Durante la segunda etapa casi no generó peligro el conjunto visitante a pesar de tener uno más. Hubo alguna jugada aislada del "polaco" Menéndez pero casi sin hacer ensuciar los guantes al bueno de Losada.

Merlos pitó el final para la explosión de barrio Alberdi y los 33.500 fanáticos que pusieron el grito en el cielo por los tres puntazos que ganó Belgrano.

La continuidad

Por la fecha 16, el conjunto de Farré visitará el barrio más popular del país, La Boca. El próximo domingo a las 19:00, enfrentará a Boca. El "xeneixe" hoy juega el superclásico y el resultado puede definir mucho de cara al partido con Belgrano.

El "celeste" se ubica en la 4ta posición con 27 unidades, las mismas que Defensa y Justicia. En este momento estaría ingresando a la Copa Sudamericana 2024.

Los tucumanos están en el fondo de la tabla. Se encuentran en la posición 26° con 14 puntos, cinco más que Unión que es el último, pero con un partido menos que debe ante Lanús.

Formaciones

Belgrano (1): Nahuel Losada; Juan Barinaga, Alejandro Rébola, Erik Godoy y Alex Ibacache; Ulises Sánchez, Santiago Longo, Ariel Rojas y Bruno Zapelli; Franco Jara y Pablo Vegetti.

Suplentes: Vicentini, Novaretti, Meriano, Diarte, Compagnucci, Ramírez, Hesar, Miño, Bordagaray, Pereira, Susvielles, Barrea y Ortigoza.

DT: Guillermo Farré

Atlético Tucumán (0): Tomás Marchiori; Renzo Tesuri, Marcelo Ortiz, Bruno Bianchi, Fernando Romero y Matías Orihuela; Adrián Sánchez Guillermo Acosta y Joaquín Pereyra; Marcelo Estigarribia y Mateo Coronel.

Suplentes: Ojeda, Cabral, Ibarrola, Lagos, De La Fuente, Flores, Di Franco, Guille, Naranjo, Ruiz Rodríguez y Menéndez.

DT: Lucas Pusineri

Incidencias

Goles: Vegetti 33' (B)

Tarjetas amarillas: Estigarribia 45+2' (AT), Sánchez 67' (B) y Ortiz 82' (AT).

Tarjetas rojas: Rébola 39' (B)

Cambios: Meriano por Jara en el ET (B), Menéndez y Ruiz por Estigarribia y Romero en el ET (AT), Guille por Acosta 66' (AT), Diarte por Ibacache 74' (B), Ibarrola por Orihuela 74' (AT), Novaretti por Barinaga 78' (B), Compagnucci y Hesar por Rojas y Zapelli 86' (B) y Cabral por Tesuri 86' (AT).

Datos

Estadio: Julio César Villagra

Árbitro principal: Andrés Merlos

Asistente 1: Cristian Navarro

Asistente 2: Marcelo Bistocco

Cuarto árbitro: José Díaz

VAR: Hernán Mastrángelo

AVAR: Ezequiel Brailosvky