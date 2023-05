Dabove: “Se han ganado un hincha más“

Luego de perder ante Lanús (1-0) y los malos resultados anteriormente, el técnico argentino se reunió con los dirigentes y llegó a un común acuerdo sobre su futuro en la institución, la desvinculación. Se despidió hoy de la dirección técnica y destacó la responsabilidad del club: “Es una conferencia de prensa rara por los sentimientos encontrados. Es la primera vez que me toca irme de esta manera. Agradezco a la dirigencia por este año de trabajo y por cómo se portaron en este último mes y medio. También a los jugadores, porque más allá de esta racha, todo lo que vivimos fue muy lindo “.

Además agregó: “Está en crecimiento constantemente y dirigirlo 50 partidos no es poca cosa. Por eso me llevo sensaciones positivas. Pero después de la derrota en Perú (Sporting Cristal) perdimos la sintonía y de eso me hago cargo. Queda un buen plantel y era necesario un cambio de aire. Puede ser que esa eliminación haya sido importante, pero no determinante en esto“.

El presidente de Huracán, David Garzón, reconoció: “Fue un día difícil. Diego y su cuerpo técnico nos dieron muchas alegrías, peleamos el torneo hasta casi la última fecha. Es un señor como persona y un entrenador impresionante. Agradezco el compromiso que tuvo con Huracán “.

Entrenamiento (foto: CA Huracán)

RESULTADOS DE DABOVE EN HURACÁN

El ex DT del Globo ocupó el lugar desde fines de mayo del 2022, tras la renuncia de Darío Kudelka; dirigió 50 enfrentamientos desde su llegada y logró ganar 19, empatar 18 y perdió 13. El año pasado consiguió el 4to puesto de la Primera División y de los 27 duelos cayó tan solo en 4 ocasiones. Dabove visitó el sábado al equipo de Frank Kudelka que se quedó con los 3 puntos gracias al gol de Tomás Belmonte.

Huracán comienzan la búsqueda de un nuevo DT ya que este viernes tendrán que enfrentar a Godoy Cruz de local. La misión no está tan fácil ya que Alexander Medina, ex DT de Vélez, y Matías Biscay, ex ayudante de Marcelo Gallardo, no aceptaron. Otros dos candidatos son Sebastián Battaglia, ex DT Xeneize, y Gustavo Munúa, flojo paso por Unión. De caerse también esas dos opciones, quienes estarían dentro de la carpeta serian Carlos Tevez y Abel Balbo.