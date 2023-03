Igualdad en “La Fortaleza”

Argentinos Juniors fue superior pero no tuvo efectividad en la zona más importante, el área de Lanús. A pesar de la ilusión de seguir por el buen camino, el “Bicho” no estuvo iluminado y el desgaste físico no pudo transformarse en los goles que necesitaba para mantener la regularidad en un torneo con muchos altibajos.

Gabriel Milito hizo los cambios esperados, los titulares volvieron al 11 tras la rotación por Copa Argentina. Federico Lanzillota volvió al arco, Miguel Torrén completó la defensa, Santiago Montiel desequilibró por izquierda y Thiago Nuss volvió a ser la termita que les come lo pies a los defensores rivales desde el minuto cero. La intensión estuvo, el fútbol apareció, pero la última estocada sigue siendo una cuenta pendiente del elenco de La Paternal.

La primera mitad tuvo a un “Granate” a la defensiva, que replegó en varios momentos de la noche y que, si tuvo llegadas, fueron por errores del rival que le dieron la oportunidad. El “Tifón de Boyacá”, con su identidad protagonista a flor de piel, manejó la pelota, aprovechó las bandas para profundizar, pero siempre le faltó cinco para el peso. Cristian Lema y José Canale, centrales granates, fueron “la fortaleza” del local en el juego aéreo. Impasables.

El entusiasmo no alcanzaba y la más clara fue del dueño de casa. Raúl Loaiza se desprendió de la mitad, desbordó y centró atrás ante el achique del arquero Federico Lanzillota. Pedro de La Vega fue el receptor del pase y, ante el arco sin guardián, envió la pelota por arriba del travesaño. La viveza de Nuss fue la réplica del visitante que -tras aprovechar un error de Lema en el despeje- tomó la pelota, le ganó en velocidad, pero entrando al área y con un ángulo muy cerrado, no logró cruzar el remate y número 5 se fue ancha.

El complemento arrancó con un “Bicho” agresivo que, en tan solo cinco minutos, ya mostró sus intenciones de protagonizar el segundo tiempo. El gol parecía cuestión de tiempo para los dirigidos por Milito que presionaban, recuperaban rápido y acorralaban al rival en su área. A pesar de las ganas, Gabriel Ávalos nunca se encontró en clara posición de gol, en parte por la dificultad de sus compañeros para ubicarlo y en parte por el buen cerrojo que terminó formando Lanús que se resignaba a contragolpear, estrategia que pudo darle frutos con la velocidad de de La Vega y Franco Troyanski.

Si bien ambos plantes estaban definidos, ninguno pudo sacar provecho de su postura y el resultado se mantuvo en cero. Partido chato que comenzó con mucha energía y una propuesta entretenida, pero que se fue perdiendo con el paso de los minutos y terminó con un empate sin emociones.

Síntesis

Lanús: Lucas Acosta, Juan Cáceres, Cristian Lema, José Canale, Juan Sánchez Miño; Tomas Belmonte, Raúl Loaiza; Franco Orozco, Matías Esquivel, Pedro de La Vega; Franco Troyansky. DT: Frank Kudelka.

Argentinos Juniors: Federico Lanzillota; Kevin Mac Allister, Miguel Torrén, Lucas Villalba; Javier Cabrera, Francisco González Metilli, Franco Moyano, Federico Redondo, Santiago Montiel; Thiago Nuss y Gabriel Ávalos. DT: Gabriel Milito.

Cambios: En el segundo tiempo, 1’ Leandro Díaz por Matías Esquivel (LAN); 20’ Gastón Verón por Thiago Nuss y Rodrigo Cabral por Francisco González Metilli (ARG), Franco Orosco por Lautaro Acosta y Luciano Boggio por Franco Troyanski (LAN); 28’ Julián Fernández por Raúl Loaiza (LAN); 33’ José Sand por Pedro de La Vega (LAN); 42’ Facundo Ferreyra por Gabriel Ávalos y José María Herrera (ARG).

Amonestados: En el primer tiempo, 36’ Tomás Belmonte (LAN). En el segundo tiempo, 5’ Juan Cáceres (LAN); 33’ Luciano Boggio (LAN); 35’ Javier Cabrera (ARG); 41’ Cristian Lema (LAN).

Árbitro: Fernando Echenique.

Estadio: “La Fortaleza”.