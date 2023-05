De borrado a sumar en los ensayos: Henríquez uno más bajo las órdenes del Gato y su pandilla

Una cara conocida. Durante este último tiempo en el inicio del año, Fabian Henríquez fue comunicado que no iba a tener demasiado rodaje en la etapa anterior de Diego Flores como entrenador y el centrocampista ya con el mercado de pases cerrado no consiguió club. El ex ayudante de Marcelo Bielsa esta misma decisión se la comunicó a Nelson Acevedo, Juan de Dios Pintado, Gabriel Vega fueron algunos de los nombres “borrados” por el entrenador cordobés en todos los casos no realizaron la pretemporada.

A priori era una llamativa situación del Traductor en esta nómina se encontraba el volante que había regresado a Godoy Cruz luego de su préstamo por Huracán, donde le fue sin pena ni gloria a pesar de ser pedido por Frank Kudelka. En julio del año pasado se conoció que el Wachin como se lo apoda sufrió la fractura del quinto metarsiano del pie izquierdo algo que lo tuvo ausente por tres meses afuera de la cancha y no tuvo en el arranque de la era de Diego Dabove.

Ante este panorama, el futbolista de 26 años una vez que terminó su préstamo por el conjunto de Parque Patricios volvió a la Bodega dueño de su pase. En la corta carrera de este jugador que debutó en la máxima categoría de la mano de Gabriel Heinze en 2015 en una derrota (1-0) ante Bahía Blanca fue bien visto en estos últimos entrenamientos y Daniel Oldrá decidió que entrene con el plantel superior.

Esta novedad fue una buena noticia en la práctica de este miércoles en el Predio de Coquimbito, el mediocampista no juega un encuentro oficial con la camiseta del Expreso desde el 13 de mayo de 2021 cuando jugó 27’ (entró en el segundo tiempo en lugar de Luciano Pizarro) en aquel compromiso frente Boca Unidos por Copa Argentina. Sin embargo, su último cotejo por los puntos en el verde césped fue el 25 de junio de 2022 en el triunfo por la mínima diferencia del equipo que conducido Dabove contra Colón en Santa Fe. Faltando diez minutos para el final reemplazó a Santiago Hezze.