Dybala histórico por partida doble

Desconsolado. Conmovido. Así se lo observo a Paulo Dybala a penas Gonzalo Montiel definió la definición por penales y el lateral derecho le dio el titulo al Sevilla de la Europa League. Luego de esta ejecución, el delantero cordobés llegaba entre algodones a este encuentro debido a que hace rato venía arrastrando una lesión que lo obligó a salir en el complemento (en su lugar ingreso Georgino Wijanaldum) y había comenzado en un gran nivel en el Puskás Arena.

Antes del cierre del primer tiempo, Gianluca Mancini presionó alto en la mitad de cancha, el defensor italiano robó y rápidamente soltó para el ingreso por el medio del ex Instituto. Con el mano a mano con el marroquí, Bono, el nacido en Laguna Larga definió cruzado aprovechando una distracción en la última línea del conjunto español y estampaba el transitorio 1-0 para la Roma hasta que el propio Mancini en el segundo tiempo la mandó en contra de su portería.

AMO Y SEÑOR. Messi fue la gran figura de aquella final de la Liga de Campeones 2010/11. Foto: Web

Buena definición del futbolista de 29 años y cuando faltaba quince minutos para el final del primer capitulo desató el delirio de los miles de fanáticos del conjunto que milita en la Serie A. Este tanto fue histórico para el cordobés porque rompió una racha de trece años de que un jugador argentino vuelva anotar en una final de algún certamen importante del viejo continente, el último había sido un tal Lionel Messi en aquella inolvidable final de la Champions League 2010/11 cuando Barcelona en Wembley se impuso 3-1 al Manchester United.

Por otra parte, el ex Juventus no solamente sacó esta espina sino también luego de unos largos 33 años batió una marca que tenía el histórico Hernán Crespo, el ex delantero de la Lazio, entre otros fue el último hombre oriundo de nuestro país en anotar en una final de la UEFA. Antes de denominarse, Europa League esta competición se llamaba Copa de la UEFA y el ex entrenador de Defensa en su época dorada en el Parma ponía el 1-0 parcial (fue triunfo 3-0) ante Olympique de Marsella en Moscú.