Scaloni: “Tenemos que ir despacio con los nuevos”

Antes de subirse al avión para emprender un largo viaje hacia Beijing, China, donde comenzará la próxima gira de la Selección Argentina por Asia a mediados de junio, Lionel Scaloni se tomó un tiempo para dialogar con la prensa y tocó todos los temas, entre ellos la ausencia de Franco Armani en la convocatoria.

Consultado sobre los motivos que llevaron a que reemplazara al arquero de River en la fecha FIFA (fue citado Walter Benítez como tercer portero) en la cual el combinado albiceleste enfrentará a Australia e Indonesia, el entrenador campeón del mundo explicó que "no tiene que ver con el recambio" ni con el rendimiento del Pulpo, sino con una cuestión de calendario.

"Franco no está porque es un viaje en el que llegaría muy justo para el primer partido, y dos días después jugamos en Indonesia. De hecho no viene ningún jugador del fútbol argentino, que podríamos haber convocado también, porque hay fechas hasta el día 10 o incluso River el 11 me parece. O sea que no tiene mucho sentido traerlo. Lo conozco muy bien, sé lo que puede dar y para nada está afuera de la Selección", sostuvo Scaloni.

"Hicimos una lista pensando en los que creemos que están mejor para esta fecha. Son lindos partidos para jugar, un poco lejos, eso sí. La expectativa es ver a los chicos que vienen por primera vez, que sumen minutos y que se acoplen a los que ya están. Es una buena prueba", declaró un Scaloni con aires de renovación, justamente por el llamado de jugadores como Facundo Buonanotte, en rueda de prensa.

Y agregó: "Desde que ganamos el Mundial estamos pensando en seguir compitiendo y hacer las cosas bien. Hay que tratar de no errar en las convocatorias. Australia es un rival muy difícil, ya lo vimos. Estuve hablando en Qatar con su entrenador. Tiene una idea buena y renovada, también convocaron jugadores jóvenes".

En cuanto al armado de la nómina, el DT confirmó la baja de Gonzalo Montiel por lesión en Sevilla y aseguró que difícilmente llegue un reemplazante por cuestiones de logística: "Vamos a valorar si sumamos a alguien. Estamos fuera de tiempo, es una fecha tan complicada para los viajes, que el jugador que podría venir, a lo mejor llega con lo justo. Seguramente nos quedemos así".

Sobre las expectativas por Alejandro Garnacho con la mayor, Scaloni adelantó que los argentinos podrán ver a la promesa de Manchester United en cancha. "Que se acople al grupo, después analizaremos si juega de entrada o tendrá minutos. Es ilusionante como otros chicos jóvenes que tenemos. La idea es hacerlo jugar y ver cómo se asocia con sus compañeros", deslizó

Pulgar arriba de Lionel Scaloni por el rendimiento de la Selección Sub 20 en el Mundial

"Me dejó muy tranquilo cómo jugaron los chicos y cómo se brindaron. Quedaron eliminados de manera injusta. Es una buena imagen. Hemos visto las sorpresas que han dado los otros equipos (Israel, Nigeria, Corea), está todo muy parejo tanto a nivel mayor como juvenil. Nos deja satisfecho el laburo de Mascherano. Son chicos que estamos mirando y los valoramos como recambio para el futuro", sentenció.