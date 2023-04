El uno por uno del Tomba ante Sarmiento

Esta noche, Godoy Cruz empató con Sarmiento de Junín, 1-1, por la décimo cuarta fecha de la Liga Profesional. Los goles del partido llegaron a través de Luciano Gondou para el local y Braian Salvareschi, para la visita.



De esta manera, el Tomba suma 21 puntos, ubicándose 9° en la tabla de posiciones.

Rendimientos:

Titulares:



Diego Rodríguez (6): El arquero realizó su tarea correctamente aunque se vió superado, a los 14´, por el remate de Luciano Gondou.



Lucas Arce (6): El defensor participó ejecutando las saques laterales y despejes al córner.



Braian Salvareschi (8): El defensor fue uno de los mejores del equipo en cuanto a despejes dando tranquilidad al equipo. Llevó a cabo algunas faltas y vio la amarilla. Aplicó la ley del ex y acertó un cabezazo de pique al suelo que se metió en el ángulo para el 1 a 1.



¡Lo empató el Tomba! Brian Salvareschi cumplió con la ley del ex para el 1-1 ante Sarmiento en Junín.



Federico Rasmussen (6): El defensor estuvo muy atento a los despejes, aunque más tarde no logró una performance de lo mas destacada.



Juan Meli (7): El jugador se encargó de los saques de banda y rechazos. Cometió faltas y pasó a la ofensiva en algunas llegadas. Intentó la ventaja sobre el final pero no prosperó.



Bruno Leyes (7): Cometió infracciones. Intentó crear buenas jugadas pero los remates resultaron desviados. En tono con sus compañeros salvó en algunas ocasiones al Tomba.



Gonzalo Abrego (6): El jugador llevó a cabo infracciones. También colaboró en ataque. Su desempeño fue regular.



Nicolás Fernández (8): El jugador salvó en varias ocasiones al Tomba. Se ocupó de ejecutar los tiros de esquina. Buscó anotar a los 48´, 52´ y 74´ pero se interpuso el rival. Fue amonestado. Se fue de la cancha a los 91´.



Hernán López Muñoz (8): Al igual que Salvareschi, fue uno de los que se destacó en el encuentro. Cometió varias infracciones. También dijo presente pateando los córners para Godoy Cruz. Intentó 5 disparos pero no entraron. En la última pelota del partido se colocó en posición adelantada.



Tadeo Allende (7): De buen desempeño, disparó al arco a los 17´, 41´, y 80´ pero el arquero salvó al Verde. Fue sustituido a los 91´.



Salomón Rodríguez (7): Probó al arco cuando iba un minuto de juego pero desvió Sebastián Meza. En el complemento, tuvo chances de anotar en cuatro oportunidades y no logró capitalizar. Salió en el minuto 90.



Suplentes:



Cristian Núñez (5): Sustituyó a Nicolás Fernández. Estuvo poco tiempo en cancha por lo que no logró destacarse.



Enzo Larrosa (6): Ingresó por Salomón Rodríguez cuando el tiempo estaba cumplido. Tuvo su chance de marcar en el descuento pero Donatti salvó el arco de los de Junín.



Matías Ramírez (6): Entró a los 84´ en reemplazo de Allende. Fue de gran ayuda en los minutos finales para despejar el balón.



La próxima fecha, el viernes 5 de mayo, el Expreso recibirá a Unión de Santa Fé, desde las 21:30 horas.