El Expreso sufrió un duro traspié en Tucumán

Los primeros minutos en el Monumental José Fierro arrancaron con el dominio de Atlético Tucumán presionando alto, mientras que el plan de Godoy Cruz era esperar en su campo para salir rápido de contragolpe. Desde los veinte minutos, el equipo conducido por Daniel Oldrá se asentó en el campo y mejoraba cuando la pelota pasaba por Hernán López Muñoz, el ex River jugando suelto en ese 4-3-1-2, en tanto que el conjunto dirigido por Lucas Pusineri estaba lento en el retroceso.

Sin embargo, durante la media hora de ese primer tiempo, el elenco de calle Balcarce tuvo las chances más claras sin peligro para el arco defendido por el mendocino, Tomás Marchiori. Hasta que los 35’, una contra del Decano, Ramiro Ruíz Rodríguez rápido observó que la defensa del Expreso estaba abierta para encontrar a Mateo Coronel y el ex atacante de Argentinos Juniors fusiló fuerte arriba a Diego Rodríguez para estampar el transitorio 1-0.

En un primer tiempo que lo tuvo como dominador al elenco de Oldrá nunca pudo ser preciso en los últimos metros, cuando parecía que el gol estaba al caer rápidamente el dueño de casa supo leer un espacio en los últimos metros y darle un golpe de nocaut en el mejor momento del Bodeguero. Por otra parte, Godoy Cruz estuvo al borde del precipicio Marcelo Estigarribia, el delantero del equipo tucumano definía colocaba el parcial 2-0 pero rápidamente, Sebastián Zunino observó una mano del ex Patronato.

Atlético Tucumán cambió su imagen en el complemento y salió más decidido al verde césped se adueñó de la tendencia de la pelota. Con la idea de tener más peso en ofensiva, Oldrá y compañía metió doble cambio en esa primera ventana adentro Salomón Rodríguez y Lucas Arce dos de los habituales titulares.

Nuevamente, el Gigante del Norte apretó el acelerador tras varios minutos de tendencia, Matías Orihuela se proyectó al ataque y después de una intervención del Ruso Rodríguez, el lateral izquierdo definió solo de cabeza. En medio de la confusión, Tomás Conechny tuvo en sus pies el descuento y su potente remate se estrelló en el travesaño, el ex Almagro buscó sorprender a la salida de un saque de esquina.

Tres cabezazos en el área es gol. Tadeo Allende la bajo al medio, donde estaba el ingresado Julián Eseiza y el ex Banfield solamente la tuvo que tocar ante un arco vacío de Marchiori. La polémica se encendió en Tucumán, Francisco Di Franco vencía la resistencia de Rodríguez y parecía cotejo liquidado, en el arranque de la jugada Ignacio Maestro Puch se le había ido el balón.

Este descuento le sirvió de muy poco a Godoy Cruz que se vuelve a Mendoza con las manos vacías y sigue sin romper la racha jugando en Tucumán. El Tomba con esta derrota dejo pasar la chance de treparse a puestos de Copa Sudamericana 2024.

Síntesis

Atlético Tucumán (2) : Tomás Marchiori; Renzo Tesuri, Bruno Bianchi, Nicolás Romero, Matías Orihuela; Guillermo Acosta©, Adrián Sánchez, Joaquín Pereyra; Ramiro Ruíz Rodríguez, Marcelo Estigarribia y Mateo Coronel. DT : Lucas Pusineri

Godoy Cruz (1) : Diego Rodríguez©; Pier Barrios, Braian Salvareschi, Federico Rasmussen, Andrés Meli; Cristian Núñez, Gonzalo Abrego; Nicolás Fernández, Hernán López Muñoz, Tomás Conechny y Tadeo Allende. DT : Daniel Oldrá

Goles : en el primer tiempo : 35’ Mateo Coronel (AT); en el segundo tiempo : 18’ Matías Orihuela (AT); 38’ Julián Eseiza(GC)

Cambios : en el segundo tiempo : 13’ Salomón Rodríguez y Lucas Arce por Braian Salvareschi y Hernán López Muñoz (GC); 20’ Bautista Kociubinski por Mateo Coronel (AT); 33’ Thomas Galdames y Julián Eseiza por Andrés Meli y Cristian Núñez (GC); 39’ Francisco Di Franco y Ignacio Maestro Puch por Adrián Sánchez y Ramiro Ruíz Rodríguez (AT) y 45’ Yonathan Cabral por Marcelo Estigarribia (AT)

Amonestados : en el primer tiempo : 1’ Braian Salvareschi (GC); en el segundo tiempo : 32’ Adrián Sánchez (AT);

Expulsados : no hubo

Árbitro : Sebastián Zunino