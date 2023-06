El Tomba lo trabajo más de la cuenta y volvió a recuperar su imagen

Si no se sufre, no vale. Más de uno en el Malvinas Argentinas estuvo cerca una suba de presión. Después de vivir las últimas horas difíciles en el mundo de calle Balcarce por el fallecimiento del padre de Daniel Oldrá, Godoy Cruz le regaló a su entrenador el mejor regalo en medio del dolor y se recuperó de gran manera tras el paso en falso en el Coloso Marcelo Bielsa.

Con una etapa inicial mostrando un dominio claro, el equipo conducido por el Gato mantuvo su conocido dibujo táctico 4-2-3-1 por las bandas el ingreso de Tomás Conechny por el suspendido Nicolás Fernández, este fue el único cambio con respecto a la presentación anterior. Cuando apenas Andrés Gariano pito el inicio de las acciones, el Tomba ya empezó a presionar alto un sello en esta nueva era, no iba ni diez minutos que ya se adelantó.

A los seis minutos a la salida de un saque de esquina, Pier Barrios se elevó alto y el cabezazo del defensor fue tapado por el conocido Rodrigo Rey, en el rebote se encontraba Conechny para madrugar una tibia defensa de Independiente. Entre el ex Almagro que contó en complicidad con Martín Cauteruccio estampo el transitorio 1-0 para el delirio del pueblo Bodeguero.

Al minuto, Tadeo Allende se escapó libre de marca y el remate del cordobés le quemó la cara al arquero del conjunto dirigido por Ricardo Zielinski que no podía hacer pie en un mal estado de campo juego. En unos primeros 45’ que el Expreso contó con las mejores ocasiones, otra vez Allende lo tuvo y el disparo del ex Instituto se fue besando el palo izquierdo del ex portero de Gimnasia de La Plata.

Sin embargo, el elenco de Avellaneda estaba mal parado en la mitad de cancha, donde era aprovechado ese hueco por Hernán López Muñoz y el “8” nuevamente tuvo una destacada imagen. Promediando la media hora de juego, el “11” supo leer un descuido defensivo de Ayrton Costa y el nacido en Mina Clavero mandó un preciso centro a la cabeza de Salomón Rodríguez, el uruguayo le quemó el pecho a Rey para dejar un rebote corto, donde estaba Conechny.

Por otra parte, en el segundo tiempo se vio otro rendimiento en el Diablo más decidido y el Ruso Zielinski movió el banco buscando más peso en ofensiva con el ingreso del ecuatoriano, Juan Cazares para acompañar más a Cauteruccio y Matías Giménez. En el entretiempo hizo efecto que salió más decisivo como dice un lema futbolero: “el 2-0 es un resultado engañoso”.

De manera inconsciente, Godoy Cruz se replegó en su campo para salir rápido de contragolpe y cerrar el pleito, Luciano Gómez armó una buena jugada individual por derecha, el lateral observo la tropa de Costa, el lateral por el otro sector puso el 2-1 parcial. Tras el descuento del ex Platense, Zielinski mandó toda la carne al asador, la diferente cara en Oldrá puso el doble cinco (Juan Andrada y Cristian Nuñez adentro) dejando como “9” a Allende.

Uno de los que se llevó todos los aplausos en el final del cotejo fue Diego Rodríguez, el capitán apareció cuando más se lo necesitaba, en tiempo de descuento en el epilogo Kevin López capturó un rebote corte para rematar de media distancia y el Ruso sin dar rebote la agarro sobre la línea en la última jugada de la tarde-noche. En la tribuna era una fiesta y el hincha del Expreso no solo festejaba la vuelta al triunfo sino su aniversario que cumplió 102 años de vida en la semana.

Fue final en el Malvinas Argentinas, donde Godoy Cruz lo sudo más de la cuenta y se volvió a trepar en puestos de Sudamericana 2024. Ahora tiene una semana corta de cara al próximo compromiso cuando el viernes desde las 21:30 visite a Atlético en Tucumán.

Síntesis

Godoy Cruz (2): Diego Rodríguez©; Lucas Arce, Pier Barrios, Federico Rasmussen, Andrés Meli; Bruno Leyes, Gonzalo Abrego; Tadeo Allende, Hernán López Muñoz, Tomás Conechny y Salomón Rodríguez. DT : Daniel Oldrá

Independiente (1): Rodrigo Rey©; Luciano Gómez, Joaquín Laso, Cristian Báez, Ayrton Costa; Nicolás Vallejo, Sergio Ortíz, Martín Serrafiore, Braian Martínez; Matías Giménez y Martín Cauteruccio. DT : Ricardo Zielinski

Goles : en el primer tiempo : 6’ Martín Cauteruccio-en contra-(GC) y 30’ Tomás Conechny (GC); en el segundo tiempo : 12’ Ayrton Costa(I)

Cambios : en el primer tiempo : 37’ Kevin López por Sergio Ortíz(I); en el segundo tiempo : 0’ Juan Cazares y Rubén Martínez por Nicolás Vallejo y Braian Martínez(I); 22’ Juan Andrada y Cristian Núñez por Bruno Leyes y Salomón Rodríguez (GC); 28’ Baltasar Barcia por Luciano Gómez(I); 33’ Matías Ramírez por Hernán López Muñoz (GC); 33’ Santiago Hidalgo por Martín Serrafiore(I) y 40’ Brian Salvareschi y Thomas Galdames por Pier Barrios y Andrés Meli (GC)

Amonestados : en el primer tiempo : 22’ Bruno Leyes (GC), 25’ Martín Serrafiore (I); 43’ Hernán López Muñoz (GC); en el segundo tiempo : 40’ Matías Ramírez (GC) y 49’ Ayrton Costa(I)

Expulsados : no hubo

Árbitro : Andrés Gariano