Germán Pezzella, el goleador que cerró la noche en Beinjing

Sigue de racha. En el primer amistoso de esta doble ventana, el equipo conducido por Lionel Scaloni a pesar de sufrir en algunos tramos del encuentro se impuso 2-0 frente Australia en el estadio de los Trabajadores y ahora este viernes volverá a los entrenamientos pensando en el compromiso contra Indonesia. De cara a este segundo cotejo, el último ensayo previo al arranque de las eliminatorias que comienzan en septiembre próximo, el entrenador confirmó que Nicolás Otamendi no estará presente.

Durante el primer tiempo ante los australianos, el zaguero central que milita en el Benfica chocó con Enzo Fernández y quedó bastante dolorido cerca de la aérea chica defendida por Emiliano Martínez. Aunque pudo completar el primer capítulo, el ex Vélez, entre otros no pudo recuperarse y desde el cuerpo técnico se decidió no arriesgarlo su lugar fue ocupado por Germán Pezzella acompañando a Cristian Romero en la cueva.

En una de las primeras pelotas que tocó, el nacido en Bahía Blanca a los 23’ del segundo tiempo se elevó en las alturas tras un buen centro de Rodrigo De Paul a la salida de un saque de esquina y anotó el 2-0 final en la revolucionada China. De esta manera, el ex Fiorentina convirtió su tercer grito con la camiseta de la Albiceleste, sus anteriores víctimas habían sido Irak (2018) y Ecuador (2019) respectivamente.