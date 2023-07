A revertir la imagen con su gente

Argentinos Juniors e Instituto de Córdoba jugarán este jueves a partir de las 19, en el marco de la vigésima tercera fecha de la Liga Profesional, en el estadio Diego Armando Maradona.

Los dirigidos por Gabriel Milito tuvieron una semana complicada con la pérdida del primer puesto del grupo de Copa Libertadores, la caída contra el “Taladro” y el sorteo de octavos de final que dio como rival al Fluminense de Brasil. En la liga acumulaba tres victorias consecutivas acompañadas de buen fútbol, pero la última imagen no dejó conforme al público.

En el torneo se ubica décimo con 32 puntos y una diferencia de +7 goles. De los últimos cinco partidos ganó tres y empató dos. En el historial contra Instituto está tan solo un encuentro abajo. Se enfrentaron en 27 oportunidades entre todas las competiciones. El elenco porteño ganó ocho, los cordobeses se impusieron en nueve y empataron los diez restantes dándole al “Rojiblanco” una mínima ventaja.

Para este jueves, Milito tendrá una baja significativa como es la salida de Kevin Mac Allister, uno de sus mejores jugadores, al fútbol de Bélgica. Está claro que en este mercado de pases el equipo irá a por todo pensando en Fluminense, pero esta venta era sabida hace tiempo. Los posibles reemplazantes para esta ocasión son Pablo Minissale y Luciano Sánchez. Teniendo en cuenta el partido contra Banfield, Francisco González Metilli y Federico Redondo volverían al 11 en los lugares de Matías Vera y Leonardo Heredia.

Por su parte, la “Gloria” viene de una gran victoria contra Belgrano que lo reacomodó un poco luego del cambio de entrenador y la dura caída ante River en el “Más Monumental”. Para este jueves, Diego Dabove recupera dos titulares como lo son Nicolás Linares y Leonel Mosevich que no estuvieron contra el “Pirata” ya que se encontraban suspendidos. Ambos volverían al 11 en los lugares de Ezequiel Parnisiari y Roberto Bochi, respectivamente.

En lo que va de liga no tiene buenos números fuera de casa ya que tan solo ganó dos de los diez compromisos que tuvo. Otro dato que no favorece a los cordobeses es que Dabove no le ganó al “Bicho” en ninguno de los tres enfrenamientos que tuvo desde su salida a inicios de 2021.

Síntesis

Posible formación de Argentinos Juniors (3-5-2): Alexis Martín Arias; Pablo Minissale, Miguel Torrén, Lucas Villalba; Javier Cabrera, Francisco González Metilli, Federico Redondo, Alan Rodríguez, Santiago Montiel; Gabriel Ávalos y Gastón Verón.

Posible formación de Instituto (Cba) (4-3-1-2): Manuel Roffo; Juan Franco, Leonel Mosevich, Fernando Alarcón, Sebastián Corda; Gabriel Graciani, Nicolás Linares, Gastón Lódico; Franco Watson; Santiago Rodríguez y Adrián Martínez.

Horario: jueves 19

TV: TNT Sports

Árbitro: Ariel Penel

Estadio: Diego Armando Maradona