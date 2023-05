El “Bicho” empató en Uruguay con un hombre menos

Argentinos Juniors supo ser más que el Liverpool por varios tramos del partido, pero pequeños errores terminaron desembocando en un apretado empate que pudo haber sido derrota. Lucas Villalba vio la segunda amarilla a falta de pocos minutos para el cierre y dejó a la visita con diez hombres.

Fallos puntuales hicieron que, quizás el rival más accesible de los que le tocaron, le saque puntos y cierre aún más el grupo E que tenía como líder a un equipo que había ganado los dos cruces anteriores. El “Bicho” fue ampliamente superior en el primer tiempo neutralizando completamente el juego del rival. Jorge Bava de los “Negriazules” no planteó el encuentro de la mejor manera ensayando un 5-4-1 que tenía a Rubén Bentancourt como único delantero y muy aislado de sus compañeros. En el complemento llegaron los cambios que acomodaron la historia.

La tarde comenzó sin muchas emociones y con un notorio protagonismo de Argentinos que se plantó en campo rival y movió la pelota de lado a lado. Las bandas no fueron el fuerte de La Paternal en esta oportunidad, pero aprovechó a Federico Redondo que recibió muchas veces sin marca. Al tener dos hombres por cada costado, Liverpool obligó a que el “Tifón de Boyacá” centralice su juego y no pueda centrar con tanta facilidad. El local tuvo algunos arrebatos más que nada por el empuje de Bentencourt que por sociedades de sus jugadores.

Cuando el cartel luminoso marcó el minuto agregado llegó el primero de la tarde. Javier Cabrera se escurrió entre los defensores orientales, centró para Gabriel Ávalos que fundió al arquero y González Metilli llegó de atrás para empujar el rebote. Merecida ventaja que apareció en el momento menos esperado.

El complemento arrancó con dos modificaciones de Bava que rompieron el estructurado 5-4-1 y le dieron compañía a un delantero que boyaba en la soledad rodeado de los tres defensas del “Bicho”. El cambio se hizo notar más temprano que tarde ya que, a los tres minutos, Bentancourt conectó de cabeza el centro del recién ingresado Alan Medina y sentenció la igualdad parcial. La defensa de Argentinos perdió de vista al delantero de 30 años y le salió caro.

El encuentro continuaba con el “Semillero del Mundo” que buscaba volver al dominio del primer capítulo y una “Cuchilla” que avanzaba con la cabeza en dar vuelta el marcador. Esto último se puso cuesta arriba luego de un córner ejecutado por Santiago Montiel en el minuto 60 que dio en el brazo del defensor oriental Juan Izquierdo. Tras ser revisado en el VAR por el boliviano Ivo Nigel Méndez Chávez, el árbitro no dudó y sancionó penal. Torrén fue el encargado de cambiarlo por el 2-1 parcial. El capitán no convertía desde el 25 de julio de 2022.

El partido volvía a estar a favor de la visita, pero seguían incómodo sin poder plasmar la superioridad que había mostrado antes. Los cambios del dueño de casa hacían efecto en el encuentro, pero no parecía que el empate estaba cerca. Sin embargo, en el 76, Bentancourt capitalizó un mal pase de Federico Redondo hacia atrás y, mano a mano contra Federico Lanzillota, marcó el 2-2 final. Otra vez una desatención dejó solo al delantero que no dudaba y les sacaba agua a las piedras. El ex Peñarol convirtió dos tantos el viernes y los dos de esta tarde-noche.

Ya en los minutos finales el “Bicho” avanzaba como podía buscando la victoria que lo dejaba como tranquilo en la cima. A pesar de los cambios ofensivos de Gabriel Milito, el problema no estaba en la generación de juego, sino en la imprecisión de los remates y los huecos defensivos que estaba dejando el equipo a la hora de avanzar sin descanso. Ávalos perdió el duelo con el arquero de Liverpool y, en la contra que se generó de ese fallo, llegó la segunda amarilla de Villalba que cortó el avance del local con una falta. En la última, Bentancourt tuvo la posibilidad de llevarse la pelota, pero remató por arriba del arco.

El próximo compromiso internacional del elenco de La Paternal será el miércoles 24 de mayo recibiendo al Corinthians de Brasil con la baja de Villalba que cumplirá su fecha de suspensión.

Síntesis

Liverpool: Sebastián Britos; Gastón Martirena, Federico Pereira, Gonzalo Pérez, Juan Izquierdo, Miguel Samudio; Rodrigo Rivero, Martín Barrios, Marcelo Meli, Leandro Otormín; Rubén Bentancourt. DT: Jorge Bava.

Argentinos Juniors: Federico Lanzillota; Kevin Mac Allister, Miguel Torrén, Lucas Villalba; Javier Cabrera, Fabricio Domínguez, Federico Redondo, Francisco González Metilli; Gabriel Ávalos y Gastón Verón. DT: Gabriel Milito.

Goles: En el primer tiempo, 46’ Francisco González Metilli (ARG). En el segundo tiempo, 3’ Rubén Bentancourt (LIV); 15’ Miguel Torrén (ARG); 21’ Rubén Bentancourt (LIV).

Cambios: En el segundo tiempo, 1’ Gonzalo Nápoli por Rodrigo Rivero y Alan Medina por Leandro Otormín (LIV); 10’ Alan Rodríguez por Francisco González Metilli (ARG); 22’ Maicol Cabrera por Gonzalo Pérez (LIV); 39’ Leonardo Heredia por Gastón Verón (ARG) y Matías Zunino por Marcelo Meli (LIV); 44’ Leonel González por Gabriel Ávalos (ARG).

Amonestados: En el primer tiempo, 48’ Miguel Samudio (LIV). En el segundo tiempo, 38’ Lucas Villalba (ARG); 43’ Lucas Villalba (ARG); 47’ Kevin Mac Allister (ARG).

Expulsados: En el segundo tiempo, 43’ Lucas Villalba (ARG)

Árbitro: Ivo Nigel Méndez Chávez (BOL)

Estadio: Centenario de Montevideo