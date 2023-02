Así llega Rosario Central al debut

Argentinos Juniors y Rosario Central jugarán este viernes a partir de las 19.15 en el debut de una nueva Liga Profesional, en el estadio “Gigante de Arroyito”.

Con la salida de Carlos Tevez, Miguel Ángel Russo fue elegido como el nuevo entrenador de la “Academia” que regresa a Rosario después de ocho años. “Estoy en el lugar que tengo que estar, y eso me gusta”, declaró el técnico en su presentación.

La despedida del “Apache” no fue la única, además de él también se fueron Lautaro Blanco (Elche, España), Facundo Buonanotte (Brighton, Inglaterra), Mateo Tanlongo (Sporting CP, Portugal), Gustavo Ramírez (Deportivo Cali, Colombia), Michael Covea (Carabobo, Venezuela), Marcelo Benítez (Central Córdoba), Fernando Torrent (Préstamo a Huracán), Javier Báez (Independiente), Juan Gabriel Rodríguez (Volvió a Defensa y Justicia), Nazareno Romero (Volvió a Vélez), Damián Martínez (Libre), Julián Velázquez (Jorge Wilstermann, Bolivia), José Leudo (Rionegro Águilas, Colombia) y Facundo Almada (Préstamo a Mazatlán, México).

Las altas también fueron muchas, además de entrenador, llegaron Carlos Quintana (Argentinos Juniors), Ignacio Russo (Volvió de Chacarita), Rafael Sangiovani (Volvió de Villa Dálmine), Octavio Bianchi (Préstamo de All Boys), Facundo Mallo (Préstamo de Defensor Sporting, Uruguay), Agustín Toledo (Préstamo de Temperley), Lucas Amud (Volvió de Villa Dálmine), Lucas Rodríguez (Independiente) y Alan Rodríguez (Cerro Porteño, Paraguay).

A pesar de todas estas llegadas, Russo lamentó que no hayan sido más por temas de seguridad: “Las complicaciones del libro de pases fueron muchas. Nos encontramos con esposas que no quieren venir a vivir a Rosario. Es una realidad, es muy duro y me duele decirlo, pero chocamos contra eso también”.

Para recibir al “Bicho” no hay un 11 confirmado, pero si un tentativo con una duda en el ataque: Fabricio Oviedo u Octavio Bianchi. El primer cambio que se detecta, en relación al ciclo de Tevez, es la aparición de una línea de cinco defensores, seguida de tres mediocampistas y dos puntas. Gaspar Servio; Damián Martínez, Juan Cruz Komar, Facundo Mallo, Carlos Quintana, Alan Rodríguez; Francis Mac Allister, Kevin Ortiz, Ignacio Malcorra; Jhonatan Candia y Octavio Bianchi, la posible formación para el debut.