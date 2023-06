El “Bicho” y el “Halcón”: promesa de buen fútbol

Argentinos Juniors y Defensa y Justicia jugarán este viernes a partir de las 21.30, por la vigésima primera fecha de la Liga Profesional, en el estadio Diego Armando Maradona.

Los dirigidos por Gabriel Milito vienen de semanas positivas encadenando buenos resultados vestidos de grandes rendimientos a pesar de algunas ausencias claves. El “Bicho” acumula tres triunfos consecutivos, algo que no había ocurrido en este año.

En la liga se encuentra en la novena posición con 29 unidades, muy lejos de la punta, pero a cuatro unidades de su rival de este viernes por lo que podría acortarle la distancia. A pesar del buen presente, hay números que no lo favorecen ya que se mantiene como el tercer equipo que más remates genera por partido, pero sigue siendo lideran la tabla de más ocasiones claras falladas en los 90 minutos. Su idea de juego lo sigue colocando como el dominador de los encuentros, pero la falta de efectividad le pasa factura, por eso no está más arriba.

En otro ámbito que no llega bien parado es en la historia ya que no solo está abajo, sino que hace cinco partidos que no le gana a este rival. Se enfrentaron tan solo ocho encuentros de los cuales cuatro fueron para Florencio Varela y dos se quedaron en La Paternal. El último antecedente fue el 15 de septiembre de 2022 y Defensa se impuso por 2 a 1 en condición de local.

Para este viernes, Milito recupera dos piezas claves como lo son Kevin Mac Allister, que ya cumplió su fecha por haber alcanzado la quinta amarilla, y Santiago Montiel que superó la jornada por la tarjera roja recibida ante Platense. Ambos se esperan que regresen al 11 titular en lugar de Pablo Minissale y Luciano Sánchez, respectivamente. Otro que podría ir desde el arranque es Federico Redondo que ya sumó varios entrenamientos con el equipo luego de su paso por el Mundial Sub-20 y reemplazaría a Matías Vera de flojo partido ante el “Fortín”.

Por su parte, el “Halcón” también llega en un gran momento futbolístico, pero con la espina clavada luego de lo que fue perder contra River en un partido bastante parejo que se terminó resolviendo en los detalles y en la diferencia de jerarquía. De los últimos cinco encuentros entre todas las competiciones acumulan tres victorias, una derrota y un empate.

Los dirigidos por Julio Vaccari están bien plantados tanto en el plano local como en el internacional. En la Liga Profesional se ubican séptimos con 33 puntos, mientras que en la Copa Sudamericana lideran el grupo F a falta de una fecha. A pesar de la derrota y del compromiso internacional de entre semana, los de Florencio Varela saldrían a la cancha con su 11 de gala, el mismo equipo que cayó en el “Más Monumental”.

Síntesis

Posible equipo de Argentinos Juniors (3-5-2): Alexis Martín Arias; Kevin Mac Allister, Miguel Torrén, Lucas Villalba; Javier Cabrera, Federico Redondo, Franco Moyano, Francisco González Metilli, Santiago Montiel; Gabriel Ávalos y Gastón Verón.

Posible equipo de Defensa y Justicia (4-2-3-1): Ezequiel Unsain; Agustín Sant'Anna, Tomás Cardona, Nazareno Colombo, Alexis Soto; Julián López, Kevin Gutiérrez; Gabriel Alanís, David Barbona, Gastón Togni; Nicolás Fernández.

Horario: Viernes 21.30

TV: TNT Sports

Árbitro: Leandro Rey Hilfer

Estadio: Diego Armando Maradona