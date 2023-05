El “Bicho” lo perdió en el final y estira la racha sin ganar en casa

Hay noches donde no te sale una, y eso vivió Argentinos Juniors que fue muy superior a Boca, que no transformó ese dominio en goles y que lo perdió en el final por una desatención. La racha se estira y el “Bicho” no suma tres de local desde el 11 de abril.

El partido fue entretenido, tuvo más ida y vuelta del esperado, pero el clima lluvioso y el estado de la cancha con algunos charcos no dejó que la mayor virtud del elenco de La Paternal se luzca: circuitos de juego muy fluidos. No solo el resultado fue la mala noticia, sino que Gabriel Ávalos, figura y goleador del equipo, sufrió un desgarro en el primer tiempo a días de recibir al Corinthians por Copa Libertadores.

A pesar del compromiso internacional de ambos equipos, a ningún técnico le tembló el pulso y puso toda la carne al asador. El “Bicho” estaba claramente decidido a mover la pelota y presionar alto para que las asociaciones de Boca no ocurran. Durante 88 minutos funcionó, pero una diagonal de Luis Advíncula y un anticipo de Merentiel le dieron los tres puntos a la visita. Un dato no menor es la estadística de Argentinos en remates al arco ya que registró uno solo y fue en el primer tiempo.

El encuentro no dejó ni sentarse al espectador que ya tuvo una aproximación del “Tifón de Boyacá” que terminó pasando por el costado del arco. El resto del capítulo inicial mantuvo la misma dinámica del dueño de casa en campo rival y el “Xeneize” esperando el momento indicado para contraatacar. De esta forma tuvo sus dos chances más claras con un mano a mano entre el lateral Marcelo Weigandt y el arquero Alexis Martín Arias que ganó el de los guantes. La otra tuvo como protagonista a Sebastián Villa corriendo a campo abierto y a Santiago Montiel que yendo al piso le punteó la pelota.

Antes de la primera media hora Ávalos fue sustituido por Leonardo Heredia debido a la lesión del paraguayo. Este incidente repercutió en el desarrollo del partido ya que el ex Patronato no solo era su principal arma, sino que también su faro. Cualquier jugada que se ensuciaba o no encontraba pase seguro, el pelotazo del guaraní era una forma de descomprimir y avanzar varios metros en la cancha.

El complemento tuvo el mismo comienzo que la parte anterior con una llegada del dueño de casa: Javier Cabrera remató apenas ancha. La principal diferencia fue que, con los cambios, Boca creció y tuvo más llegadas. El ingreso de Cristian Medina le dio más verticalidad al equipo y la figura de Advíncula como volante-extremo por derecha fue más preponderante. Martín Arias fue testigo de la mejora del peruano ya que rechazo un fuerte zurdazo que casi era el primero de los dirigidos por Jorge Almirón.

Las modificaciones de Gabriel Milito no tuvieron el efecto que creían, pero de igual manera tuvieron la más clara. Una sucesión de pases en campo rival terminó en un remate de Heredia que se desvió en Facundo Roncaglia, dio en el travesaño y le cayó en las manos a Sergio “Chiquito” Romero. Claramente no era la noche del equipo que, si bien es reconocido por la poca eficacia, la fortuna tampoco estuvo de su lado.

Ya en los minutos finales el equipo estaba demasiado arriba pensando en los tres puntos, pero no daba señales de que podría romper la igualdad. Como la idea de juego de Milito es un arma de doble filo, quedaron mal parados atrás y recibieron el tanto de la “Bestia”. Norberto Briasco habilitó a Advíncula, el peruano asistió de caño y el ex Palmeiras la punteó venciendo la humanidad de Martín Arias. Cuarto gol que recibe Argentinos Juniors en los últimos diez minutos.

Ya el tiempo no dio para más y, prácticamente, no llegaron al área rival con claridad. Los remates totales fueron 20 a 5 a favor del “Bicho”, mientras que los tiros dentro de los tres palos fueron 1 a 3 para el “Xeneize”. Otra vez, la ineficacia fue el principal enemigo de La Paternal.

Síntesis

Argentinos Juniors: Alexis Martín Arias; Kevin Mac Allister, Marco Di Cesare, Lucas Villalba; Javier Cabrera, Alan Rodríguez, Franco Moyano, Francisco González Metilli, Santiago Montiel; Gabriel Ávalos y Gastón Verón. DT: Gabriel Milito.

Boca Juniors: Sergio Romero; Marcelo Weignadt, Facundo Roncaglia, Nicolás Figal, Frank Fabra; Luis Advíncula, Martín Payero, Guillermo Fernández, Juan Ramírez; Darío Benedetto y Sebastián Villa. DT: Jorge Almirón.

Goles: En el segundo tiempo, 44’ Miguel Merentiel (BOC).

Cambios: En el primer tiempo, 27’ Leonardo Heredia por Gabriel Ávalos (ARG). En el segundo tiempo, 1’ Alan Varela por Juan Ramírez (BOC); 19’ Cristian Medina por Martín Payero y Miguel Merentiel por Darío Benedetto (BOC); 27’ Fabricio Domínguez por Francisco González Metilli (ARG); 30’ Norberto Briasco por Sebastián Villa (BOC); 33’ Luciano Sánchez por Javier Cabrera y Rodrigo Cabral por Gastón Verón (ARG); 46’ Nicolás Valentini por Luis Advíncula (BOC).

Amonestados: En el primer tiempo, 38’ Juan Ramírez (BOC); 40’ Marco Di Cesare (ARG); 44’ Darío Benedetto (BOC). En el segundo tiempo, 41’ Lucas Villalba (ARG).

Árbitro: Fernando Echenique

Estadio: Diego Armando Maradona