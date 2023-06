El “Bicho” lo perdió en el final y quedó segundo en el grupo

A Argentinos Juniors le costó la altura, nunca pudo estar arriba en el marcador y por errores individuales se quedó con las manos vacías ante un Independiente del Valle que gestionó bien el partido y que fue letal con las ocasiones que tuvo. Fabricio Domínguez y Santiago Montiel vieron la roja para el “Bicho” y se perderán el primer partido de octavos.

Los dirigidos por Gabriel Milito salieron a la cancha sabiendo que dos de los tres resultados posibles le convenía, pero el autocontrol por la altura de Guayaquil los hizo ir a menos y los locales se aprovecharon. El cuadro argentino fue quien tuvo más ocasiones de gol, pero no fue efectivo. En el minuto 88 había conseguido el 2 a 2 que lo dejaba como líder, pero 120 segundos más tarde otra vez estaba abajo en el marcador por una desatención en defensa. Leonel González y Miguel Torrén no tuvieron la mejor de las noches y eso se vio reflejado en la fragilidad que tuvo el equipo atrás.

El encuentro comenzó con un Argentinos que abría a sus laterales y arriesgaba en salida. La idea era que Independiente del Valle sea el que corra detrás de la pelota y que el cansancio no le juegue en contra a la visita. El arranque estuvo parejo, ambos intentaban ponerse en ventaja, pero no había un dominador claro. En el minuto 23 llegó el primer tanto de la noche y fue de una jugada totalmente aislada. Conexión de pases entre los locales que terminó con un remate de afuera del área de Lorenzo Faravelli que se clavó en un ángulo.

REMATE EXQUISITO AL ÁNGULO: golazo de Faravelli para el 1-0 de Independiente del Valle contra Argentinos en la CONMEBOL #Libertadores.



📺 Mirá la CONMEBOL #Libertadores por #StarPlusLA pic.twitter.com/j5qphISyn1 — SportsCenter (@SC_ESPN) June 29, 2023

A partir de ese momento se cambiaba totalmente el planteo inicial ya que el “Matagigantes” estaba más tranquilo con la ventaja y el necesito ahora era el “Tifón de Boyacá”. Los minutos pasaron, ambos tuvieron sus chances. No muchas. Recién en el 44 apareció la igualdad parcial. Javier Cabrera rompió por derecha a la espalda del lateral rival, tiró un centro atrás y Mateo Carabajal –con un taco extraño- la clavó en el ángulo de su propio arco. La jugada trajo polémica ya que Francisco González Metilli estaba al lado del arquero que protestaba una supuesta falta del mediocampista argentino. El gol fue convalidado igual.

DE CARAMBOLA LLEGÓ EL EMPATE: Carabajal en contra anotó el 1-1 de Argnetinos contra Independiente del Valle en la CONMEBOL #Libertadores.



📺 Mirá la CONMEBOL #Libertadores por #StarPlusLA pic.twitter.com/4Yzdaful7l — SportsCenter (@SC_ESPN) June 29, 2023

El complemento no tardó en traer emociones para el espectador y dolores de cabeza para Milito. Al minuto 3 de haber comenzado, un error en el retroceso de la visita terminó con Lautaro Díaz mano a mano con Alexis Martín Arias. El ex Villa Dálmine no dudó y puso al elenco ecuatoriano, nuevamente, arriba en el marcador. Los cambios en la visita ya eran necesarios, varios jugadores estaban cansados, molestos e imprecisos. Federico Redondo, caracterizado por sus buenos pases, tuvo un tramo del partido que erró casi todo lo que intentó.

NO SE PUSO NERVIOSO: Lautaro Díaz puso el 2-1 de Independiente del Valle frente a Argentinos en la CONMEBOL #Libertadores.



📺 Mirá la CONMEBOL #Libertadores por #StarPlusLA pic.twitter.com/YNLG2hR11Z — SportsCenter (@SC_ESPN) June 29, 2023

Los cambios llegaron sobre el final e hicieron efecto. Leonardo Heredia, que viene dulce, tuvo su oportunidad y la mandó a guardar. Tiro libre para Argentinos en tres cuartos de cancha rival, el centro fue el medio del área y el ex Atlético Tucumán definió totalmente solo. El VAR revisó la jugada y el delantero había partido habilitado por lo que el empate lo dejaba al “Bicho” como primero del grupo E.

LO EMPATÓ ARGENTINOS: Heredia anotó el 2-2 del Bicho ante Independiente del Valle en la CONMEBOL #Libertadores.



📺 Mirá la CONMEBOL #Libertadores por #StarPlusLA pic.twitter.com/7bMeQEpXPP — SportsCenter (@SC_ESPN) June 29, 2023

A pesar del esfuerzo, la emoción no duró mucho y otro fallo atrás le dio el tercero al dueño de casa. Pelotazo largo de Independiente, Marco Di Césare (que ingresó por un Torrén exhausto) la peinó y Kevin Rodríguez -que estuvo atento - capitalizó el fallo y la cruzó sin darle oportunidades a Martín Arias de reaccionar. Al minuto 90, el “Matagigantes” se metía en el BOMBO 1.

ES UN PARTIDAZO: Kevin Rodríguez convirtió el 3-2 de Independiente del Valle contra Argentinos en la CONMEBOL #Libertadores.



📺 Mirá la CONMEBOL #Libertadores por #StarPlusLA pic.twitter.com/lSfysL5WuP — SportsCenter (@SC_ESPN) June 29, 2023

En los últimos minutos se perdió más el tiempo que otra cosa y llegaron las expulsiones. El autor del tercero se iba solo luego de aprovechar un córner mal ejecutado de la visita y Domínguez, que no quería un cuarto gol rival, lo cortó con falta y vio la amarilla. El árbitro Wilmar Barrios lo revisó en el VAR y cambió la decisión dejando al “Bicho” con un hombre menos. Con el encuentro ya finalizado, Montiel fue a protestarle al juez y el colombiano no dudó y le mostró la roja. No solo quedó segundo del grupo por lo que se espera un rival más difícil en octavos, sino que tendrá que afrontar el primer compromiso sin estos dos jugadores.

EXPULSADO POR PROTESTAR EL TIEMPO EN EL FINAL DEL PARTIDO: Santi Montiel vio la roja y se perderá los octavos de la CONMEBOL #Libertadores.



📺 Mirá la CONMEBOL #Libertadores por #StarPlusLA pic.twitter.com/yZhd29DWgz — SportsCenter (@SC_ESPN) June 29, 2023

Síntesis

Independiente del Valle: Alexis Villa; Matías Fernández, Mateo Carabajal, Agustín García Basso, Yaimar Medina; Jordy Alcivar, Joao Ortiz, Lorenzo Faravelli; Kendry Páez, Lautaro Díaz y Michael Hoyos. DT: Martín Anselmi.

Argentinos Juniors: Alexis Martín Arias; Kevin Mac Allister, Miguel Torrén, Leonel González; Javier Cabrera, Franco Moyano, Federico Redondo, Santiago Montiel; Alan Rodríguez, Francisco González Metilli; Gabriel Ávalos. DT: Gabriel Milito.

Goles: En el primer tiempo, 23’ Lorenzo Faravelli (IDV); 44’ Mateo Carabajal –e/c- (ARG). En el segundo tiempo; 3’ Lautaro Díaz (IDV); 43’ Leonardo Heredia (ARG); 45’ Kevin Rodríguez (IDV).

Cambios: En el segundo tiempo, 13’ Gustavo Cortez por Yaimar Medina y Beder Caicedo por Agustín García Basso (IDV); 20’ Kevin Rodríguez por Michael Hoyos (IDV); 29’ Leonardo Heredia por Federico Redondo y Luciano Sánchez por Leonel González (ARG); 35’ Fabricio Domínguez por Javier Cabrera y Gastón Verón por Francisco González Metilli (ARG); 37’ Marcelo Moreno Martins por Lautaro Díaz y Patril Mercado por Kendry Páez (IDV); 40’ Marco Di Cesare por Miguel Torrén (ARG).

Amonestados: En el segundo tiempo, 37’ Matías Fernández (IDV); 41’ Franco Moyano (ARG).

Expulsados: En el segundo tiempo, 52’ Fabricio Domínguez (ARG); 56’ Santiago Montiel (ARG)

Árbitro: Wilmar Barrios (COL)

Estadio: Banco Guayaquil