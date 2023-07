Comienza la verdadera Copa Libertadores

Argentinos Juniors y el Fluminense jugarán este martes a partir de las 19 por el partido de ida de los octavos de final de la Copa Libertadores, en el estadio Diego Armando Maradona.

Los dirigidos por Gabriel Milito llegan con un sabor agridulce por la derrota con Estudiantes de La Plata por la Liga Profesional, pero sabiendo que fue el costo por poner un 11 alternativo y guardar a varios titulares para la copa. A pesar del último partido, el equipo levantó su nivel y consiguió resultados positivos, punto clave para afrontar esta instancia internacional.

El “Bicho” llegó a los octavos luego de pasar un duro grupo que terminó complicándose en el final. El club argentino dominó la zona E durante cinco de las seis fechas que se jugaron y en la última perdió el primer puesto. Independiente del Valle le ganó en Ecuador y le sacó su lugar por lo que salir segundo lo emparejó con el elenco brasileño.

Su antecedente más próximo fue en la fase de grupos de la edición 2011. El “Semillero del Mundo” no tuvo suerte con este rival y no le ganó en ninguno de los dos: empate 2-2 en Brasil y derrota 4-2 en Argentina. El partido de local no solo fue una noche oscura por el resultado, sino que terminó en una batalla campal por el cuarto de la visita.

Para este martes, Milito no podrá contar con Miguel Torrén, Santiago Montiel y Fabricio Domínguez. El capitán, que sumó minutos contra el “Pincharrata”, se resintió de la lesión en el bíceps femoral derecho. Los otros dos nombres estarán ausentes por la expulsión recibida en el encuentro contra Independiente del Valle. Dos positivas son el regreso de Franco Moyano y la aparición de Luciano Gondou, el primer refuerzo de La Paternal, que no pudo jugar por liga y que está entre los convocados.

Los convocados:

#AAAJ VAMOS TIFÓN, TENEMOS QUE GANAR Y TODOS JUNTOS, LA VUELTA VAMOS A DAR... YO TE QUIERO PATERNAL 🔥🔥🔥🏆🏆🏆



¡ASÍ VA LA CASA DE DIEGO ARMANDO MARADONA, ESTOS SON LOS CONVOCADOS DE EL SEMILLERO DEL MUNDO!

Por su parte, los dirigidos por Fernando Diniz vienen de una importante victoria ante el Santos en el plano local. A pesar de conseguir los tres puntos, los últimos rendimientos del equipo no fueron los esperados y alternó bastante entre buenas y malas. En la fase de grupo tuvo un arranque feroz con victorias importantes entre la que se destaca el 5-1 a River, pero con el pasar de las fechas sacó el pie del acelerador y, por diferencia de gol, clasificó primero de su zona.

Para este martes, el “Flu” recupera nombres pesados que no estuvieron contra el “Peixe” por lesión o por precaución para afrontar este desafió de los octavos de final. Marcelo, Felipe Melo y Ganso volverían a ir desde el arranque. El que se mantiene en el 11 titular es el argentino Germán Cano, que acumula 11 goles entre la liga y la copa.

Los convocados:

Confira os relacionados do #TimeDeGuerreiros para a viagem para a Argentina. Terça-feira tem @libertadoresbr! pic.twitter.com/G8md1gP9jU — Fluminense F.C. (@FluminenseFC) July 30, 2023

Síntesis

Posible formación de Argentinos Juniors (3-5-2): Alexis Martín Arias; Luciano Sánchez, Marco Di Cesare, Lucas Villalba; Javier Cabrera, Alan Rodríguez, Federico Redondo, Francisco González Metilli, Mariano Bíttolo; Gabriel Ávalos y Gastón Verón.

Posible formación de Fluminense (4-2-3-1): Fábio; Samuel Xavier, Nino, Felipe Melo, Marcelo; Matheus Martinelli, André; Jhoan Arias, Ganso, Lima; Germán Cano.

Horario: martes 19

TV: Fox Sports 2

Árbitro: Piero Meza (Chile)

Estadio: Diego Armando Maradona