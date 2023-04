El “Bicho” sintió la rotación y cayó en Junín

Argentinos Juniors puso un 11 alternativo y fue merecidamente superado por un Sarmiento que se defendió bien y fue efectivo en sus llegadas. El “Bicho” volvió a quedarse con las manos vacías luego de cinco encuentros y le pierde pisada al líder River Plate.

El desarrollo del partido fue chato, con pocas emociones en el primer tiempo, pero con un complemento que trajo los dos goles de la tarde. La visita, con los jugadores que puso, planteó un 3-6-1 con muy poca presencia en el área rival, pero, a pesar de tener superioridad numérica en mitad de cancha, no tuvo un juego fluido por el buen trabajo del “Verde”. La mayoría de los ataques de La Paternal eran desbordes por derecha de Thiago Nuss que fueron bien contenidas por Gabriel Díaz.

El primer tiempo finalizó con un Argentinos con 72% de la posesión, pero sin ningún tiro al arco. Mariano Bíttolo, que jugó de interno, y Matías Vera, que fue el volante más posicional, tuvieron su estreno en la liga luego de diez jornadas y fue evidente la falta de ritmo por parte de ambos que no tuvieron mucha presencia en el arranque. Otro regreso a la titularidad fue el de Leonardo Heredia que jugó de mediocampista por adentro y, prácticamente, pasó desapercibido. Los juninenses no tuvieron la pelota, pero llenaron de pelotazos a un Federico Lanzillota que no le alcanzan las manos para sacarla.

El complemento, a pesar de algunos cambios de Gabriel Milito, no le cambió la cara al equipo y siguió avanzando sin generar peligro. A todo esto, se sumó que el local se la empezó a creer y avanzó algunos metros en el campo. En el minuto 50, Mónaco, que ya había mostrado algunas pinceladas en el primer tiempo, se sacó tres hombres de encima y la cruzó de zurda para romper el cero. Si ya le costaba al “Bicho” generar peligro, ahora tenía la presión de la desventaja en el resultado.

Con el paso de los minutos empezaron a llegar los habituales titulares que estuvieron descansando en el banco, pero no lograba hacer efecto en un equipo que la movía para los costados, pero que no profundizaba. Fabricio Domínguez, conocido por su buen remate de larga distancia, fue el que más probó y llegó a incomodar al arquero Sebastián Meza que respondió muy bien y mantuvo la valla en cero.

Ya con el tiempo cumplido, de un córner a favor de la visita, llegó el segundo de Sarmiento. Alejandro Donatti rechazó de cabeza y le cayó a Melano, que en una corrida que arrancó atrás de mitad de cancha, sacó a pasear a dos de Argentinos y definió entre las piernas de Lanzillota para liquidar la tarde.

La próxima para de La Paternal será el martes 11 de abril recibiendo a Unión de Santa Fe, en el marco de la decimoprimera fecha de la Liga Profesional.

Síntesis

Sarmiento de Junín: Sebastián Meza; Gonzalo Bettini, Emanuel Hernández, Alejandro Donatti, Juan Manuel Insaurralde, Gabriel Díaz; Manuel Mónaco, Fernando Martínez, Emiliano Méndez; Lisandro López y Luciano Gondou. DT: Ismael Damonte.

Argentinos Juniors: Federico Lanzillota; Kevin Mac Allister, Marco Di Cesare, Leonel González; Thiago Nuss, Federico Redondo, Matías Vera, Rodrigo Cabral; Leonardo Heredia, Mariano Bíttolo; Cristian Ferreyra. DT: Gabriel Milito.

Goles: En el segundo tiempo, 5’ Manuel Mónaco (SAR); 46’ Lucas Melano (SAR).

Cambios: En el segundo tiempo, 1’ Fabricio Domínguez por Thiago Nuss (ARG); 13’ Santiago Montiel por Mariano Bíttolo y Gastón Verón por Leonardo Heredia (ARG); 25’ Javier Toledo por Lisandro López (SAR); 27’ Francisco González Metilli por Matías Vera y Gabriel Ávalos por Rodrigo Cabral (ARG); 30’ Manuel García por Manuel Mónaco y Harrinson Mancilla por Fernando Martínez (SAR); 35’ Lucas Melano por Luciano Gondou (SAR).

Amonestados: En el primer tiempo, 37’ Thiago Nuss (ARG); 39’ Lisandro López (SAR). En el segundo tiempo, 16’ Kevin Mac Allister (ARG); 36’ Harrinson Mancilla (SAR); 41’ Gonzalo Bettini (SAR).

Árbitro: Nazareno Arasa

Estadio: Eva Perón