Una derrota agridulce para cerrar el campeonato

Argentinos Juniors sufrió la falta de efectividad y Estudiantes de La Plata golpeó en los momentos justos, pero en los minutos finales la historia pudo haber sido otra debido a la mejora que manifestó el “Bicho” luego de que ingresaran los habituales titulares.

Gabriel Milito apostó por un 11 alternativo teniendo en la cabeza el cruce de Copa Libertadores del martes y perder puntos contra los platenses era algo más que entendible. La suma de puntos de todo el año le dio un colchón para cuando llegase este momento arriesgar con suplentes. El sabor agridulce llega luego de ver que con jugadores que normalmente no juegan no solo estuvo en partido, sino que fue más en algunos tramos. La jerarquía de los dirigidos por Eduardo Domínguez pesó más en la balanza y con tres llegadas se puso 3-0. Sobre el cierre llegaron los descuentos y estuvo a nada de un empate.

La tarde comenzó con un “Tifón de Boyacá” más enchufado que movía le pelota y que generaba peligro a partir de las diagonales hacia afuera de Thiago Nuss. No solo se sentía más, sino que lo demostró en el marcador luego de ponerse en ventaja con un cabezazo de Leonardo Heredia que desvió un tiro del, hasta ese momento, jugador más desequilibrante. El VAR apareció y Darío Herrera anuló la acción por offside del ex Atlético Tucumán. A pesar del baldazo de agua fría por no convalidar el tanto siguió siendo más.

En el mejor momento del local llegó el 1-0 del “León”. De un tiro libre desde la izquierda ejecutado por Fernando Zuqui apareció la cabeza de Luciano Lollo que rompió la paridad. El central apareció muy solo dentro del área chica y con un frentazo dejó sin respuesta a Federico Lanzillota que volvió al arco luego de 13 partidos. El resto de la primera mitad fue pareja y de ida y vuelta. Ambos tuvieron sus oportunidades, pero la puntería no aparecía en el dueño de casa. Heredia, luego del gol anulado, reventó el travesaño de Mariano Andújar con un derechazo a quemarropa.

El complemento comenzó con cambios, entre ellos el debut de Román Riquelme con la camiseta de Argentinos Juniors. El resultado positivo hizo que Estudiantes se tire unos metros atrás y ya la pelota se la dé a su rival por convicción. El rol protagonista y lanzado del local no funcionó en un principio ya que en pocos minutos llegaron el segundo y el tercero. Al minuto 54, Franco Zapiola se aventuró por izquierda y le tiro un buscapié a Mauro Méndez que luego de desparramar en el piso a Lanzillota la empujó para estirar la ventaja.

En el 58 vino el tercer manotazo que casi deja K.O. a los dirigidos por Milito. Benjamín Rollheiser capitalizó un error en la salida del “Bicho”, condujo y cuando estaba en la puerta del área la picó ante un arquero totalmente adelantado. A pesar de la gran diferencia, que algunos podrían considerar injusta, Argentinos siguió yendo igual y tuvo sus ocasiones de gol.

Recién en el minuto 69 llegó el descuento. Gastón Verón, dentro del área, recibió una patada Santiago Núñez y Herrera no dudó en sancionar penal. Santiago Montiel, con la misma frialdad de su primo, convirtió y puso la historia 3 a 1. El autor del descuento tomó más protagonismo en el segundo tiempo ya no como doble cinco sino más adelante como enganche. Tras el gol, Milito mandó más titulares a la cancha y el partido ya no estaba tan controlado para el elenco platense que no llegaba al área rival y estaba acorralado en su campo.

En el minuto 88 apareció Alan Rodríguez para poner el 3-2 que le daba esperanzas a un colmado estadio Diego Armando Maradona. Rodrigo Cabral se quedó con un rechazo de una pelota parada, metió un remate cruzado y el uruguayo la empujó en el segundo palo. Estos últimos instantes parecía que se venía el empate, pero nunca llegó y el “Bicho” despide esta Liga Profesional con una derrota en casa y con la cabeza puesta en el partido del martes contra el Fluminense.

Síntesis

Argentinos Juniors: Federico Lanzillota; Pablo Minissale, Miguel Torrén, Leonel González; Fabricio Domínguez, Matías Vera, Santiago Montiel, Mariano Bíttolo; Thiago Nuss; Rodrigo Cabral y Leonardo Heredia. DT: Gabriel Milito.

Estudiantes de La Plata: Mariano Andújar; Leonardo Godoy, Santiago Núñez, Luciano Lollo, Gastón Benedetti; Fernando Zuqui, Jorge Rodríguez, Santiago Ascacibar; Benjamín Rollheiser, Franco Zapiola; Mauro Méndez. DT: Eduardo Domínguez.

Goles: En el primer tiempo, 26’ Luciano Lollo (EST). En el segundo tiempo, 9’ Mauro Méndez (EST); 13’ Benjamín Rollheiser (EST); 24’ Santiago Montiel (ARG); 43’ Alan Rodríguez (ARG).

Cambios: En el segundo tiempo, 1’ Matías Godoy por Jorge Rodríguez (EST), Román Riquelme por Miguel Torrén y Gastón Verón por Mariano Bíttolo (ARG); 26’ Nicolás Fernández por Mauro Méndez (EST), Javier Cabrera por Fabricio Domínguez y Alan Rodríguez por Leonardo Heredia (ARG); 33’ Gabriel Ávalos por Santiago Montiel (ARG); 40’ Martiniano Moreno por Franco Zapiola (EST).

Amonestados: En el primer tiempo, 6’ Thiago Nuss (ARG); 12’ Luciano Lollo (EST); 36’ Benjamín Rollheiser (EST). En el segundo tiempo, 14’ Santiago Ascacibar (EST); 20’ Gastón Benedetti (EST); 41’ Alan Rodríguez (ARG); 44’ Román Riquelme (ARG).

Árbitro: Darío Herrera.

Estadio: Diego Armando Maradona.