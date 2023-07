Godoy Cruz e Instituto cierran el torneo

Este viernes comenzó la última fecha de la Liga Profesional de Fútbol, y a pesar de que River ya se consagró campeón, son muchos los equipos que necesitan una victoria para seguir luchando por sus objetivos. Godoy Cruz e Instituto no son la excepción. El Tomba, que viene de caer por 2-0 en el Florencio Sola ante Banfield, necesita los 3 puntos para seguir en puestos de Copa Sudamericana de cara al inicio de la Copa de la Liga. Por su parte, La Gloria, que venció 2-1 a Lanús sobre la hora, necesita ganar para afianzar este buen momento y sumar en los promedios.

Bajo la conducción técnica de Daniel Oldrá, Godoy Cruz parece haber encontrado su rumbo. El máximo ídolo de la institución asumió en abril, aunque ya había tenido varios ciclos como interino en el club, destacándose el ascenso a Primera en 2008. Desde su debut vs Arsenal, los mendocinos registraron un saldo de 7 victorias, 8 empates y 3 derrotas. A pesar de los buenos números de El Gato, El Expreso no gana hace 5 partidos, cuando derrotaron 2-1 a Platense en el Malvinas Argentinas. En el medio, repartieron puntos con Vélez y Defensa y Justicia, pero lo más destacado fue la inesperada eliminación en 16avos de final de Copa Argentina ante Villa Mitre de Bahía Blanca, equipo que milita en el Federal A. Gran parte de esta irregularidad puede ser atribuida a la lesión de uno de sus mejores jugadores: Tadeo Allende. El cordobés, que aportó 6 goles y 2 asistencias en la actual Liga Profesional, sufrió una lesión en los meniscos que tuvo que ser intervenida quirúrgicamente, lo que obligó a que se perdiera la recta final del campeonato. Con esta baja sensible y la escasa cuota goleadora de Salomón Rodríguez, El Tomba perdió sus armas ofensivas. Deberá conseguir los tres puntos este domingo para permanecer en puestos de Copa Sudamericana y mantener la diferencia con su inmediato perseguidor, Racing.

Una realidad diferente es la que vive Instituto. El conjunto cordobés regresó a Primera después de 16 años y tiene un solo objetivo: lograr la permanencia. Con 14 puntos en las primeras 11 fechas, incluida una victoria por 3-2 en La Bombonera, La Gloria comenzó el torneo con el pie derecho. Pero a partir de allí, comenzó un proceso de empates y derrotas que lo fueron acercando a los puestos de abajo. Lucas Bovaglio dejó de ser el entrenador y en su lugar asumió Diego Dabove, un viejo conocido de Godoy Cruz. En su paso por Mendoza, el DT consiguió el segundo puesto en la Superliga 2017/2018, en lo que fue la mejor temporada del Tomba en Primera. De momento, logró cambiarle la cara a Instituto: 3 victorias (la primera en el clásico frente a Belgrano, las últimas dos al hilo), 2 empates y 2 derrotas. En la última fecha, el equipo de Alta Córdoba se llevó la victoria ante Lanús en el minuto 94 con una genialidad de Adrián "Maravilla" Martínez, la carta goleadora de La Gloria, que lleva 10 tantos en el torneo.

Esta será la primera vez que Instituto y Godoy Cruz se enfrenten en la Primera División, aunque ya se han visto las caras en varias oportunidades cuando ambos militaban en el ascenso. El último antecedente entre ambos fue por la fecha 24 de la Primera B Nacional 2007/2008 en el Malvinas Argentinas: fue triunfo por 3-0 para el equipo mendocino.

Síntesis

Formación probable de Godoy Cruz: Rodrigo Saracho; Lucas Arce, Pier Barrios, Federico Rasmussen, Thomas Galdames; Juan Andrada, Roberto Fernández, Gonzalo Abrego; Hernán López Muñóz; Salomón Rodríguez y Lautaro Conechny. DT: Daniel Oldrá.

Formación probable de Instituto: Manuel Roffo; Giuliano Cerato, Ezequiel Parnisari, Fernando Alarcón, Sebastián Corda; Gabriel Graciani, Nicolás Watson, Gastón Lodico, Franco Watson; Santiago Rodríguez y Adrián Martínez. DT: Diego Dabove.

Árbitro: Fernando Rapallini

Asistente 1: Lucas Germanotta

Asistente 2: Gisela Bosso

Cuarto árbitro: Yamil Possi

VAR: Silvio Trucco

AVAR: Luis Lobo Medina

Estadio: Malvinas Argentinas

Hora: 20:00

TV: TNT Sports Premium (603 en DirecTV y 124 en Flow)