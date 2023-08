A Córdoba por el pase a cuartos

Argentinos Juniors y San Martín de San Juan jugarán este miércoles a partir de las 16.15 por los octavos de final de la Copa Argentina, en el estadio Julio César Villagra de Córdoba.

Los dirigidos por Gabriel Milito llegan golpeados no solo por el hecho de perder sino por las formas y las dificultades que tuvieron en Sarandí por errores propios. Ganarle a River tras la eliminación de Libertadores fue necesario para comenzar el segundo semestre de la mejor manera, pero el encuentro del otro día fue pase hacia atrás.

El corto historial está en contra de La Paternal con una diferencia de +4 para el elenco cuyano. Dos triunfos para los porteños, seis para los sanjuaninos y seis empates. Un dato positivo para el “Bicho” es que no pierde con este rival hace cinco partidos.

Para este miércoles, Milito puede hacer rotación en el equipo pensando en algunos jugadores que tienen pocos minutos encima y en la necesidad de cuidar piernas para revertir la imagen en la Copa de la Liga. Miguel Torrén, Rodrigo Cabral, Fabricio Domínguez y Gastón Verón pueden volver a estar entre los 11 titulares. Las bajas confirmadas son Federico Lanzillota que tiene una lesión grado 2 en el bíceps femoral izquierdo, Matías Vera con una distención en el sóleo derecho y Mariano Bíttolo con una lesión grado 2 en el sóleo izquierdo.

Los convocados:

Por su parte, los dirigidos por César Monasterio llegan en racha por el campeonato local y con un importante envión anímico por la copa. En la liga no pierden hacer cuatro encuentros (dos victorias y dos empates), mientras que en los 16avos de la Copa Argentina eliminaron por penales a Vélez Sarsfield luego de empatar 2-2 de forma agónica en los 90 minutos.

Para este miércoles no se espera rotación del equipo del ascenso que piensa mantenerse en la zona de reducido del grupo 1. Su próximo rival será San Telmo, el último, por lo que creen que no hace falta cuidar muchas de las piezas de cara a ese cruce. Una ausencia confirmada es la del segundo central Agustín Sienra que no figura entre los convocados y su lugar sería para el ex River Augusto Aguirre,.

Los convocados:

Copa Argentina | Éstos son los elegidos por César Monasterio para viajar a Córdoba y enfrentar a Argentinos Juniors por los 8vos de final.



El plantel viajará hoy por la noche.#VamosVerdinegro 🟢⚫ pic.twitter.com/Uu5weK6ChZ — Club Atlético San Martín (@CASanMartinSJ) August 29, 2023

Síntesis

Posible formación de Argentinos Juniors (3-5-2): Alexis Martín Arias; Pablo Minissale, Miguel Torrén, Lucas Villalba; Fabricio Domínguez, Federico Redondo, Franco Moyano, Alan Rodríguez; Gastón Verón y Leonardo Heredia.

Posible formación de San Martín de San Juan (4-3-3): Mariano Monllor; Alejando Molina, Abel Masuero, Augusto Aguirre, Leonel Bontempo; Manuel Llano, Nicolás Pelaitay, Sebastián González; Jonatan Blanco, Marcos Arturia y Alexis Vega.

Horario: Miércoles 16.15

TV: TyC Sports

Árbitro: Pablo Giménez

Estadio: Julio César Villagra