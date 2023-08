Triunfazo para comenzar con el pie derecho

Argentinos Juniors jugó un partidazo y superó a un River que venía de ser campeón de la Liga Profesional, pero que tuvo duros golpes en las copas. El resultado fue ajustado, sin embargo, se notó una superioridad del elenco de La Paternal.

La previa ya anticipaba una noche llena de goles y de buen fútbol, Gabriel Milito ganó el duelo táctico con Martín Demichelis y sus jugadores se encargaron de traspasarlo al marcador. El público del Diego Armando Maradona se rompió las manos aplaudiendo al autor del doblete y a Federico Redondo, las figuras del partido.

Ya en el minuto cero hubo emoción. Argentinos salió a la cancha con mucha energía y, tras sacar del medio, Javier Cabrera remató de afuera del área forzando el despejo de Franco Armani que se enojó con sus compañeros. El partido no se había armado, pero se notaba cuáles eran las intenciones del “Tifón de Boyacá”. Los primeros diez fueron todos para el local que aprovechó las carencias en la pelota parada del rival y rompió la paridad. Córner desde la derecha de Franco Moyano el cual Di Césare, ganando en las alturas, conectó para vencer la humanidad del campeón del mundo. Debut goleador en su carrera como profesional para el defensor central.

Luego del 1-0 se vio un quiebre en la noche. River se despertó y no solo creció anímicamente, sino que también territorialmente. La figura de Palavecino como gestor de juego en la visita fue clave para que el partido se jugara en campo del “Bicho”. No solo fue determinante en los circuitos, sino que también empató la historia. Centro desde la izquierda de Enzo Díaz, Borja la bajó de cabeza al medio del área y el ex Platense –de palomita- puso el 1-1 parcial. A partir de la paridad ambos tuvieron sus oportunidades y el encuentro dejó de jugarse como Milito quería.

Recién sobre el final de la primera mitad volvieron las emociones. Palavecino recibió en mitad de cancha y puso a correr al colombiano que, dentro del área, sintió un contacto del arquero Alexis Martín Arias y se dejó caer. Tras ser revisada en el VAR, el árbitro Fernando Echenique no dudó y señaló penal para el “Millonario” en el minuto 41. Barco la cruzo de derecha, el porteo adivinó el palo y la atajó, pero el rebote le cayó en el pie al ex Independiente que definió con el arco vacío para dar vuelta el marcador y poner el 2-1 para los de Núñez.

El banco gallina no terminó de festejar que la pelota parada le volvió a jugarle una mala pasada. Tiro libre en tres cuartos de cancha, centro de Santiago Montiel al corazón del área y Gondou –de derecha- sentenció el 2-2 y su primer gol con la camiseta del “Bicho”. El empate levantó anímicamente a un Argentinos que, nuevamente, imponía las condiciones. Con el resultado igualado finalizó el capítulo inicial.

El complemento mantuvo la misma dinámica que los primeros 45 minutos con un partido de ida y vuelta y con un “Semillero del Mundo” con hambre de ponerse arriba otra vez. El esfuerzo valió la pena y en el 56 llegó el tercero que le daba la victoria a los locales. Francisco González Metilli capitalizó un error de Rodrigo Aliendro en salida, se aventuró adentro del área, tiró el centro atrás y Gondou la empujó para firmar el 3-2 y su doblete. No solo por sus goles estaba nominado como figura; sino que su sacrificio, su entrega y su calidad hicieron pasar por alto la ausencia de Gabriel Ávalos. Hasta su salida por Gastón Verón fue el jugador con más remates (3), más faltas recibidas (6) y más duelos ganados (10).

Luego del tercero, naturalmente, los dirigidos por Demichelis se adelantaron en la cancha y volvieron a poner al “Bicho” en su arco. El gran trabajo defensivo de Pablo Minissale, Di Cesare y Lucas Villalba contuvo con categoría los embates de nombres como Borja, Salomón Rondón y Manuel Lanzini. En el cierre de la noche, ambos equipos tuvieron una oportunidad más de gol que pudo haber sido el 3-3 o el 4-2. Primero, Facundo Coldio recibió un centro de derecha y remató apenas por arriba el travesaño de Martín Arias. Luego, Alan Lescano filtró un pase para Verón y el “10” de Argentinos estampó su disparo en el palo derecho de Armani.

Síntesis

Argentinos Juniors: Alexis Martín Arias; Pablo Minissale, Marco Di Cesare, Lucas Villalba; Javier Cabrera, Federico Redondo, Franco Moyano, Santiago Montiel; Alan Rodríguez, Francisco González Metilli; Luciano Gondou. DT: Gabriel Milito.

River Plate: Franco Armani, Milton Casco, Emmanuel Mammana, Ramiro Funes Mori, Enzo Díaz; Ignacio Fernández, Rodrigo Aliendro, Matías Kranevitter, Esequiel Barco; Agustín Palavecino; Miguel Borja. DT: Martín Demichelis.

Goles: En el primer tiempo, 11’ Marco Di Cesare (ARG); 27’ Agustín Palavecino (RIV); 41’ Esequiel Barco (RIV); 43’ Luciano Gondou (ARG). En el segundo tiempo, 11’ Luciano Gondou (ARG).

Cambios: En el segundo tiempo, 13’ Manuel Lanzini por Ignacio Fernández y Pablo Solari por Matías Kranevitter (RIV); 20’ Enzo Pérez por Rodrigo Aliendro y Facundo Colidio por Esequiel Barco (RIV); 34’ Salomón Rondón por Enzo Díaz (RIV), Gastón Verón por Luciano Gondou y Fabricio Domínguez por Francisco González Metilli (ARG); 40’ Matías Vera por Federico Redondo (ARG); 42’ Alan Lescano por Javier Cabrera y Rodrigo Cabral por Santiago Montiel (ARG).

Amonestados: En el primer tiempo, 34’ Enzo Díaz (RIV); 40’ Lucas Villalba (ARG); 43’ Matías Kravenitter (RIV); 46’ Rodrigo Aliendro (RIV). En el segundo tiempo, 29’ Federico Redondo (ARG); 37’ Enzo Pérez (RIV).

Árbitro: Fernando Echenique

Estadio: Diego Armando Maradona