Acá están, estos son: los primeros XL de la Scaloneta para el arranque de las eliminatorias

Cada vez queda menos, la vuelta de los campeones del mundo está a la vuelta de la esquina y solamente queda una semana para que las eliminatorias rumbo a la Copa del Mundo de 2026 comiencen, el próximo jueves desde las 21:00 en la cancha de River pondrá primera cuando se mida ante la siempre difícil Ecuador. Después de tantos misterios, finalmente se conoció a los elegidos por el entrenador nacido en Pujato para la doble ventana FIFA de septiembre, en la segunda parada de la Scaloneta en los 3577 metros sobre el nivel de mar cuando se enfrente a Bolivia en el Hernando Siles.

Entre los citados por el cuerpo técnico hay algunos nombres sorpresivos, en algunos casos puntuales vienen siendo seguido de cerca por Javier Mascherano, el director técnico de las juveniles que se está preparando para el Preolímpico de Venezuela de cara a la clasificación a los Juegos Olímpicos de París 2024. Entre el viernes 8 o el sábado 9 jugará un amistoso contra Bolivia en el Predio de Ezeiza durante esta doble jornada.

En la línea de las sorpresas se destaca el apellido de Lucas Beltrán, el delantero que hasta hace unos meses brillaba en River y fue vendido recientemente a la Fiorentina se encuentra en esa nómina extensa del cuerpo técnico. Bruno Zapelli, el ex mediocampista de Belgrano hoy en el Athletico Paranaense recibió el llamado de Scaloni, cabe recordar que en marzo pasado disputó un amistoso con el combinado Sub 21 de Italia y jugó solamente 60’ en un duelo contra Serbia (fue triunfo 2-0).

DOS OPCIONES. Zapelli ya fue convocado para las juveniles de Italia, tiene la posibilidad de elegir entre las dos chances. Foto: Web

Sin embargo, uno de los actuales compañeros de Zapelli en el club brasileño es Lucas Esquivel, el ex lateral izquierdo de Unión de solamente 21 años es otro de los casos que figura en la extensa lista. Misma situación que Alan Velasco, el atacante que nació futbolísticamente en Independiente, está siendo una de las grandes relevaciones de la Major League Soccer defendiendo los colores del FC Dallas, el extremo formó parte las Sudamericano Sub 17 de Perú y de Brasil respectivamente, además estuvo presente en el Mundial Juvenil de 2019 que se llevó acabó en suelo brasileño.

DESTACADO. Alan Velasco es una de las figuras de la MLS, hace poco se enfrentó a Messi. Foto: Web

Por otra parte, vuelven Juan Musso, el arquero del Atalanta de la Serie A de Italia es uno de los porteros convocados por el DT santafesino y su última citación había sido en junio de 2022 en la previa a la Copa del Mundo de Qatar 2022. Otra de las principales novedades es el retornó de Franco Armani tras no ser parte de la delegación que jugó la última gira por el continente asiático debido al seguidilla de espectáculos de River: “No está afuera de la Selección” había declarado en su momento, Scaloni al referirse a la ausencia del ex Atlético Nacional, entre otros.

Al igual que sucedió con Musso, Marcos Senesi, el ex defensor de San Lorenzo hoy en la Premier League regresa a una convocatoria después de un año sin ser llamado por el cuerpo técnico. En la nómina hay algunas bajas, entre esas está Giovani Lo Celso, Paulo Dybala (tiene una molestia física), Marcos Acuña (una lesión en el bíceps femoral derecho) y Joaquín Correa (recientemente presentado como nuevo refuerzo del Olympique Marsella).