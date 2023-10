Momento de valientes, complicada visita de Tigre a Santiago del Estero

Tigre no logra sumar de a tres en esta Copa de la Liga desde la buena victoria ante Boca Juniors en la Fecha 3. Este sabado a las 21:30 por la Fecha 8, el Matador, quien ya se encuentra en Santiago del Estero, visitará el Madre de Ciudades en una dificil expedición, derrotar a Central Córdoba

Un historial negativo y una noticia negativa

El plantel comandado por Lucas Pusineri se entrenó este viernes 6 de octubre en Victoria en la puesta a punto para el partido y partió rumbo Sgo del Estero. No viaja todo el plantel disponible, puesto que se dió a conocer que la sanción de la FIFA a Kevin Lomónaco ya ha sido notificada al COMET, por lo que jugador queda inhabilitado de la actividad deportiva hasta que se apele la sanción y se obtenga un veredicto final de la misma. El club notificó que el jugador perteneciente a Bragantino, no percibirá su sueldo, así como tampoco fue convocado por la Selección Argentina sub 23.

Gonzalo Flores, quien se entrena recuperado del desgarro, tampoco viaja con la delegación para sorpresa de muchos hinchas. Quien si lo hace es Renzo López, quien se recuperó en tiempo record de su distensión y se espera que sume minutos ante su ex equipo, y revalidar la inexorable "ley del ex".

Así como podría repetir equipo, Pusineri podría estar entre mantener a Martin Ortega en el lateral derecho o colocar a Robert Rojas en la banda e ingresar algun defensor central, sea Victor Cabrera o Victor Aguilera.

Lo cierto es que Santiago del Estero no es un lugar que se le de bien a Tigre, el Matador disputó 8 partidos en la provincia, de los cuales solo pudo rescatar 1 victoria y 3 empates, le siguen 4 derrotas. La victoria se dió el año pasado 1-2 de la mano de un doblete de Mateo Retegui, en el Ferroviario descontó el ex Tigre Gonzalez Metilli.

No solo de local, Central Córdoba es un duro rival para Tigre históricamente, en Victoria el Ferroviario se llevó 4 victorias, un empate y una derrota en 6 partidos, por lo que el equipo tiene un duro historial al que hacerle frente en la noche de este sábado.

FICHA DE PARTIDO

TV: TNT Sports

Fecha: 8

Estadio: Madre de Ciudades

Arbitro: Silvio Trucco

Probables Formaciones:

Tigre: Santiago Rojas; Robert Rojas, Victor Cabrera, Abel Luciatti, Sebastian Prieto; Sebastian Prediger, Lucas Menossi, Alexis Castro, José Paradela, Blas Armoa; Nicolas Reniero. DT: Lucas Pusineri

Central Cordoba: Matias Mansilla; José Gomez, Sebastian Valdéz, Gonzalo Goñi, Gustavo Canto, Juan Meli; Brian Faroli, Mauro Pittón, Leandro Maciel; Cristhian Ocampos, Luis Rodriguez. DT: Omar De Felippe.