Uno que cambia de ruta en su mapa: Goñi rumbo Santiago del Estero

Uno más de la extensa nómina que emigra en este último tiempo, Godoy Cruz se lo mostró activo en el mercado de pases sumando varias caras nuevas y en los próximos días podría haber novedades importantes sobre el arribo de nuevo futbolistas al equipo conducido por Diego Flores. También, se destacaron la salida de varios hombres en algunos casos no iban a ser tenido en cuenta por el ex ayudante de Marcelo Bielsa, la única ida sensible fue la venta de Martín Ojeda, quien fue vendido al Orlando City de la Major League Soccer.

En este receso, hay otros jugadores que tuvieron cedidos a otras instituciones en la temporada pasadas y por protocolo, tienen que retornar al club de calle Balcarce debido a que es dueño de su ficha. Ante la llegada de varios defensores (Federico Rasmussen, Thomas Galdames y Braian Salvareschi), el entrenador cordobés le bajo el pulgar a Gonzalo Goñi (24), el marcador central que se venció su préstamo en Arsenal ya es un hecho que no continuará en el “Expreso”.

En las últimas horas, se conoció que el ex inferiores de Boca Juniors llegó a un acuerdo y se transformó oficialmente en nueva incorporación de Central Córdoba, según trascendió fue pedido por Leonardo Madelón porque lo conoce de su paso reciente por el elenco del Viaducto. La operación por el nacido en Pedro Luro se realizó una cesión hasta el 31 de diciembre del corriente año y ya fue anunciado a través de las redes sociales de los santiagueños.

En su corto paso por el “Tomba”, el ex Agropecuario llegó en medio de la pandemia de 2020, tras ser solicitado por Diego Martínez en aquel momento director técnico del “Expreso” y su nivel fue de mayor a menor. Solamente alcanzó a disputar doce partidos, no anotó goles, fue amonestado en una ocasión y completó un total de 932’ en la era de Sebastián Méndez como DT empezó a correr de atrás y perdió el lugar en manos de Mauro Dos Santos.