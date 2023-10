Nuevos pasajeros al bordo de la Scaloneta

Cada vez queda menos, solamente una semana exacta para el regreso oficial de Argentina tras un mes de espera, los campeones del mundo vuelven a jugar por las Eliminatorias Sudamericanas, donde en el calendario de este mes se enfrentará a Paraguay (12/10) en un Más Monumental repletado y ante Perú (17/10) en el estadio Nacional de Lima. Luego de tantos días de misterio, finalmente se conoció hace instantes una nueva nómina de Lionel Scaloni para esta doble ventana FIFA y el entrenador vuelve a sorprender con algunos apellidos que no estaba en los planes de nadie.

Entre los nombres sorpresivos se destacan Marco Pellegrino, el ex defensor de Platense en nuestro país vendido en agosto pasado al Milán por una suma millonaria para las arcas del Calamar, aún no debuta en el fútbol del viejo continente y está en periodo de adaptación. En este caso, será su primera experiencia en una citación de la Mayor debido a que no tiene antecedentes en juveniles, no hay que descartar que probablemente se sume al combinado de Javier Mascherano.

AÚN NO PONE PRIMERA. Marco Pellegrino todavía no debuta en el Calcio. Foto: Web

Misma situación ocurrirá con Carlos Alcaraz, el mediocampista mixto que es una de las revelaciones del Southampton en el ascenso inglés está entre los llamados por el DT nacido en Pujato. Es un hecho que el ex Racing Club entre con el elenco Sub 23 que dispute un amistoso frente Venezuela en su preparación para los Preolímpicos. Recibió su primera citación en ambos conjuntos.

Uno de los apellidos más conocidos en este último tiempo es Facundo Farías, el ex delantero de Colón es compañero de Lionel Messi en el Inter de Miami figura en los XL del cuerpo técnico de la Albiceleste y estará a disposición de Mascherano. Otro caso que tendrá su bautismo en los pasillos del Predio Lionel Andrés Messi.

REVELACIÓN. Alcaraz viene mostrando una interesante imagen en el ascenso de Inglaterra. Foto: Web

Por otra parte, Lucas Martínez Quarta encabeza el rubro de los retornos, el marcador central de la Fiorentina vuelve después de un año de ausencia, su última vez había sido en el cierre de la etapa clasificatoria pasada (disputó los 90’ en el empate contra Ecuador 1-1). Marcos Acuña, es otro que regresa, el lateral izquierdo dejo atrás una dolencia física que lo tuvo a maltraer por este motivo no estuvo presente en la pasada convocatoria.

Al igual que el Huevo, Giovani Lo Celso y Paulo Dybala dos futbolistas bien considerados por el staff técnico volvieron a recibir el famoso llamado, después de perderse las funciones de septiembre por estar arrastrando molestias. Luego de estar out en un par de convocatorias (su última vez había sido en marzo de este año en la gira por el continente asiático), Lucas Ocampos aparece en la extensa nómina.

A pesar de encender las alarmas el fin de semana pasado, Juan Foyth, el hombre del Villarreal se recuperó en tiempo récords de una molestia y estará presente en esta doble jornada FIFA. Son tres en total de las bajas: Lisandro Martínez, Ángel Di María y Ángel Correa.