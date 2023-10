Un Racing necesitado buscará oxígeno en el clásico frente a Boca

El mundo Racing está movilizado. Hace rato. Y, desafortunadamente para los hinchas académicos, no es por el buen andar del equipo como si sucedió durante todo 2022. La Academia atraviesa un momento delicado, no gana hace 4 partidos, sumó solo dos de doce puntos posibles. Y buscará cortar esta racha negativa, ni más ni menos, que frente a Boca en el Cilindro este martes a las 19.00 horas.

Gago se fue, pero las periferias del Presidente Perón siguen en llamas. La dupla Grazzini – Videla se jugará todo en el encuentro frente al Xeneixe. ¿Aguantarán otro partido sin sumar de a tres? Desde el club apuestan por mantenerlos hasta fin de año para así tener un abanico de opciones más amplio respecto a la búsqueda de un entrenador.

El once inicial de Racing viene variando. Siempre cambian algunas que otras piezas. Por ejemplo, en el cotejo frente a Sarmiento, ingresó Almendra y salió Nardoni. Además, Piovi jugó de lateral por la izquierda y Rubio por la derecha. Sigali y Colombo fueron los dos centrales.

Teniendo en cuenta este once, y a pesar de no estar nada confirmado, la dupla haría varios cambios. Algunos obligados y otros por decisión táctica. Lo concreto es que Piovi volvería a la saga central junto a Sigali. Esto debido al flojo rendimiento de Colombo y, además, para darle más velocidad y amplitud a la banda izquierda con Rojas. ¿El lateral derecho? Incierto. El puesto más flojo de los once. Rubio no convenció. Martirena tiene chances, pero también Mura viene sumando minutos en los entrenamientos y la dupla técnica le podría dar una oportunidad.

En la mitad de la cancha la ecuación no cambia tanto, aunque tampoco este sector del campo estaría exento de cambios. De primera medida, Nardoni volvería a ser titular. Moreno continuaría siendo el cinco de Racing a pesar de su bajo rendimiento. Y la pregunta pasa por el tercer hombre. Saldrá entre Gómez y Almendra.

En cuanto el tridente ofensivo, Roger y Juanfer son dos fijas, de eso no hay dudas. Pero además, quien se metería en el equipo sería Baltasar Gallego Rodríguez, el juvenil académico que es el goleador del equipo con 4 tantos.

Por último, el club informó que Oroz y Romero no serán de la partida para el encuentro de este martes debido a cuestiones físicas. La buena es que Miranda y Vecchio si formarán parte del banco de suplentes.

¿Cómo llega Boca?

El conjunto de La Ribera llega en estado de gracia al partido contra Racing. Todos sus cañones apuntan a la final de la Copa Libertadores que disputará el sábado 4 de noviembre. Pero aún faltan unos días, y el campeonato argentino sigue su andar. Por este contexto es que Jorge Almirón planea poner un once, en su mayoría, compuesto por suplentes.

Los números indican que el rendimiento de Boca en esta Copa de la Liga Profesional está lejos de ser bueno. El Xeneixe se ubica en la décima posición de la zona B con apenas 10 puntos acumulados en 9 cotejos disputados. Estadística alarmante para un gigante mundial. Pero poco le importa esto a los hinchas sabiendo que están a las puertas de la “gloria eterna” que traería aparejada la séptima Copa Libertadores.

Historial entre ambos equipos:

Racing y Boca se vieron las caras en 182 oportunidades, dejando estos cruces como resultado 84 victorias del Xeneixe, 55 de La Academia y 43 empates.

El último encuentro que disputaron ambos equipos fue en el marco de la vuelta de los octavos de final de la Copa Libertadores. Fue un 0-0 en el que Boca se impuso por penales 1-4 y pasó a la semifinal del certamen continental.

Probables Formaciones:

Racing: Gabriel Arias; Gastón Martirena o Facundo Mura, Leonardo Sigali, Gonzalo Piovi, Gabriel Rojas; Aníbal Moreno, Juan Nardoni, Agustín Almendra o Jonatan Gómez; Juanfer Quintero, Roger Martínez y Baltasar Rodríguez. DT: Sebastián Grazzini y Ezequiel Videla.

Boca: Sergio Romero; Aaron Anselmino, Facundo Roncaglia, Nicolás Valentini; Marcelo Weigandt, Jabes Saralegui, Jorman Campuzano, Marcelo Saracchi; Luca Langoni, Dario Benedetto y Lucas Janson. DT: Jorge Almiron.

Datos del partido:

Estadio: Presidente Perón (Racing)

Árbitro: Nicolás Ramírez

VAR: Jorge Baliño

Horario: 19.00 horas

Transmisión: ESPN Premium