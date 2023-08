Tiempo de extensiones en la Bodega

Sigue con la puesta a punta, el debut de Godoy Cruz en la próxima Copa de la Liga está a la vuelta de la esquina y este viernes desde las 16:30 visite Florencio Varela para enfrentarse al siempre complicado Defensa en búsqueda de arrancar con el pie derecho en esta segunda parte del año. Con la ilusión intacta de clasificar algún certamen internacional del próximo año, el conjunto de calle Balcarce dejo una buena imagen en el cierre de la Liga Profesional estando en puestos de Copa Sudamericana 2024 y en la primera parada del próximo torneo ya tendrá que medirse contra un rival directo por estas ubicaciones.

En este mercado de pases, el Expreso sufrió las bajas de Gonzalo Abrego (Cremonese) y Matías Ramírez (Banfield), en el rubro de las altas solamente tiene dos confirmadas: Manuel Guillén (lateral derecho, ex River ya fue presentado en sociedad y ya se sumó al grupo) y Enzo Gaggi (extremo que viene libre de Volos FC de Grecia). Sin embargo, en medio de este contexto hay dos noticias positivas en cada rincón de la Bodega se trata de la continuidad de Braian Salvareschi y Hernán López Muñoz respectivamente.

𝘾𝙤𝙣𝙩𝙞𝙣𝙪𝙞𝙙𝙖𝙙 𝙖𝙨𝙚𝙜𝙪𝙧𝙖𝙙𝙖 🛡️ ⚔️ 🔒



Braian Salvareschi seguirá defendiendo la casaca bodeguera tras hacerse uso de la opción de compra de su pase 🙌🙌🙌



¡SALVA PERMANECE EN CASA! 💪🔵⚪🔵 pic.twitter.com/VhyF49mFqa — Club Godoy Cruz (@ClubGodoyCruz) August 16, 2023

Tras varios rumores, se confirmó que el ex defensor que llegó a principios de este año luego de quedar con el pase en su poder de Barracas Central se hizo uso de la opción de compra que estaba tasado en 300 mil dólares por el 50% de su pase. Ante la dura lesión de Gianluca Ferrari, el ex Sarmiento siempre fue el primer recambio en la cueva lleva disputado un total de doce partidos y anotó un gol (justamente cumplió con la lex del ex).

Una de las principales novedades en medio de este mercado tiene que ver que Hernán López Muñoz, finalmente seguirá en el Bodeguero, después de un buen primer semestre futbolístico siendo el abanderado de la creación del elenco de Oldrá los popes hicieron un esfuerzo y rompieron el “chanchito” para quedarse con el sobrino nieto de Diego Maradona. En una negociación sin demasiadas complicaciones, el Tomba le pagó un millón de la moneda estadounidense a su par de River por el 50% de la ficha del encargado de llevar la “10” en la Copa de la Liga.

𝕷𝖆 𝖒𝖆𝖌𝖎𝖆 𝖘𝖎𝖌𝖚𝖊 𝖎𝖓𝖙𝖆𝖈𝖙𝖆 🎩🪄



Godoy Cruz hizo uso de la opción de compra del pase de Hernán López Muñoz...



¡FÚTBOL PARA RATO EN LA BODEGA! ⚽🔟😍



🙌 @Hernilopez00 🙌 pic.twitter.com/s7JPCFFfBl — Club Godoy Cruz (@ClubGodoyCruz) August 15, 2023

Otras de las caras nuevas en el inicio del corriente año, el ex Central Córdoba lleva disputado un total de 23 encuentros, convirtió tres tantos y repartió cuatro asistencias en su cuenta personal. Habemus dos extensiones en el mundo de Godoy Cruz y seguirán un tiempo más en la Bodega.