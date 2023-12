Belgrano volvió a los entrenamientos y ya tiene rivales para los amistosos de pretemporada

Este año fue de gran valor para el conjunto de barrio Alberdi. Logró rápidamente afianzarse en la primera división y finalizó el año jugando los cuartos de final de la Copa de la Liga y clasificando a la próxima Copa Sudamericana.

Los jugadores "celestes" estuvieron de licencia desde la eliminación con River hasta el reciente miércoles que volvieron a entrenarse en el predio de Villa Esquiú.

Tranquilidad es lo que corre por las venas celestes de los fanáticos de la B. Por ahora, los jugadores que tuvieron grandes rendimientos durante este año, se quedarían en el club para afrontar el 2024.

Hablamos de Santiago Longo, Ulises Sánchez, Lucas Passerini y Nahuel Losada. Si bien hubo sondeos por clubes del exterior y por grandes del fútbol Argentino -Racing uno de los más interesados- las ofertas formales no han llegado a manos de la comisión directiva que encabeza el "Luifa" Artime.

Los refuerzos

Así como se habla mucho sobre las posibles salidas de los referentes del equipo en este 2023, también hay nombres dando vuelta que podrían ser refuerzos del equipo de Farré.

Ya dos jugadores parecen estar "abrochados" en Belgrano. Francisco González Metilli e Iván Gómez. El primero llegaría desde Argentinos Juniors y el segundo haría lo propio desde Newell´s.

González Metilli es del gusto de la dirigencia celeste porque ya sonó en el mercado de pases anterior y la operación no se pudo cerrar. Ahora los números y las voluntades están, solo falta la firma. Belgrano le compraría el 80% del pase en U$S 2.800.000. De no mediar inconvenientes, en la próxima semana se cerraría toda la negociación.

El otro refuerzo llegaría desde Rosario. Iván Gómez, de buen paso por Newell´s, sería el segundo refuerzo para el equipo de Farré. El "pirata" compraría el 50% del pase en U$S 700.000 y el jugador firmaría contrato hasta 2026. Cabe aclarar que el volante pertenece a Estudiantes de La Plata y estaba a préstamos en "la lepra".

Hay varios jugadores en la mira de Belgrano pero formalmente es muy fuerte el interés por Alexis Soto. El actual lateral izquierdo de Defensa y Justicia con pasado en Racing es uno de los mayores apuntados para llegar al conjunto cordobés en el verano. Su pase pertenece a ambos clubes, 50% para cada uno, y desde la dirigencia "pirata" aseguran que es difícil pero que van a intentar por todos los medios para contar con los servicios del nacido en Avellaneda.

Un jugador que ya parecía estar confirmado y se cayó sobre el final fue Matías Orihuela, también lateral por la izquierda. Actualmente en Atlético Tucumán, el cordobés parecía que volvía a su ciudad natal para ponerse la camiseta celeste pero el pase está caído. Hay que ver si se puede volver a negociar, pero por ahora Orihuela seguirá siendo "decano".

Franco Jara y Matías "caco" García extendieron su vínculo con la institución hasta diciembre del año próximo y seguirán vistiendo la indumentaria "pirata".

Lo que se viene

Durante el mes de enero, Belgrano viajará hacia el país vecino de Uruguay para disputar por tercera vez el torneo internacional Serie Río de la Plata. El certamen de verano atrae a equipos de Argentina, Uruguay, Perú, Brasil y Chile.

El equipo de Farré se consagró campeón en las dos ocasiones que participó y va por el tercer título de verano para comenzar el año de la mejor manera.

Belgrano tendrá su debut el miércoles 17 de enero ante Vélez Sarsfield. Tres días más tarde afrontará el segundo duelo ante un viejo conocido: Peñarol de Uruguay. Dicho encuentro será el 20 de enero. Todos los partidos de este torneo serán trasmitidos por la plataforma de streaming Star+.

Con respecto al ámbito local también hay fixture y fechas confirmadas. El fin de semana del 28 de enero será la primera fecha de la Copa de la Liga 2024. El próximo año se disputarán los torneos argentinos en un orden inverso al de este año. La primera mitad tendrá la Copa de la Liga y la segunda mitad habrá una liga de todos contra todos.

Las zonas del próximo torneo serán iguales a las del torneo anterior. Independiente Rivadavia de Mendoza y Deportivo Riestra reemplazarán a Arsenal y Colón y es por esto que integrarán la zona A. También se repetirá el fixture, pero se invertirán las localías.

Con estas modificaciones, Belgrano jugará la primera fecha de la Copa de la Liga frente a Estudiantes en condición de visitante.