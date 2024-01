Javier Mascherano: “No tengo la pretensión de dirigir la mayor. No soy el idóneo, ni el indicado”

Cada vez que menos, la ilusión de los pibes está en aumento Argentina pone primera en el Preolímpico de Venezuela este domingo desde las 20:00 cuando se enfrente a Paraguay por la primera fecha, en la previa al arranque de este campeonato Javier Mascherano brindó declaraciones en Directv Sports: “Mi meta es dirigir el Sub 23 y la próxima Selección Argentina Sub 20, no tengo pretensión de dirigir la Mayor. No soy el idóneo, ni el indicado” comenzó diciendo, el DT de los juveniles que irán a suelo venezolano en búsqueda de la defensa del título y ser uno de los dos clasificados a los próximos Juegos Olímpicos de París. Durante los últimos días, se conoció la baja de Julián Malatini, quien fue vendido al Werder Bremen: “No comparto la decisión que tomó Julián, se lo hice saber, pero bueno cada uno puede tomar la decisión que quiere” señaló acerca de que el ex defensor de Talleres fue desafectado de la nómina debido a que el club alemán no lo cederá.

Además, el director técnico de 39 años dejo en claro como hubieran sido los pasos a seguir si le avisaban: “Si sabía antes lo de Malatini, les hubiera dado la oportunidad a otros chicos. Nos habíamos inclinado por él porque nos daba la posibilidad de jugar en diferentes posiciones” dijo al referirse a la situación del ex Defensa y Justicia en la última temporada. Sin embargo, en horas de ayer finalmente hubo reunión entre Lionel Scaloni y Claudio Tapia, el ex mediocampista central afirmó: “Si todo sale bien en el Preolímpico, ojalá que Scaloni pueda dirigir a la Selección en los Juegos Olímpicos de París” acerca de una hipotética clasificación a las Olimpiadas.

Ante la incertidumbre sobre el futuro del entrenador oriundo de Pujato, todo parece indicar que estará en el banco de suplentes en la Copa América: “Ojalá que no se corte su ciclo, creo que el ciclo tendría que llegar al Mundial 2026” continúo comentando con el programa No Veo La Hora. Por otra parte, el santafesino dio su opinión personal acerca de la convocatoria de último momento de Claudio Echeverri: “Cuando se lesionó Pepo (De La Vega) empezamos a ver otras opciones, porque la recuperación podría llevarle todo el torneo. Como mediapunta lo tenemos a Thiago Almada, pero no teníamos un jugador del perfil de Echeverri” brindó sus motivos por el llamado del hombre de River Plate.

Para finalizar, el Jefecito dio su postura acerca de la meta en Venezuela: “El objetivo es clasificar a los Juegos Olímpicos. Fui impulsado por el entrenador de la selección mayor y el coordinador a agarrar esta categoría y venimos trabajando desde ese momento” concluyó, Mascherano en la cuenta regresiva al bautismo en el Polideportivo Misael Delgado de Carabobo.