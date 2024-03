El mundo Racing está en ebullición. Y no es para menos. La Academia venció 0-1 a Independiente en el clásico y ahora buscará revalidar esos tres puntos consiguiendo otra victoria. ¿El rival? Un Platense con DT’S recién llegados y con más dudas que certezas. Está claro que los de Avellaneda deben aprovechar la chance.

La octava fecha presenta un panorama particular. Al menos en la zona B. ¿De qué se trata? Bueno, es que Estudiantes se enfrentará a Godoy Cruz y Defensa y Justicia contra Lanús. Es decir, el primero se medirá con el segundo y el cuarto con el quinto. En el medio está el Racing de Costas que debe sacarle partido a esta situación. Sus rivales directos indefectiblemente perderán puntos.

En cuanto al equipo, y a pesar de que futbolistas como Roger Martínez y Johan Carbonero ya son de la partida, el DT plantea el mismo once que venció a Independiente el sábado pasado. “Equipo que gana no se toca” …. bueno, esto a veces no es tan cierto con Costas, ya que realiza algunas modificaciones teniendo en cuenta al rival, pero en este caso se cumpliría el slogan.

Santiago Solari en el último entrenamiento previo al partido. Foto: @RacingClub.

La noticia para destacar es la vuelta de Leonardo Sigali a la lista de concentrados. El “Oso” se recuperó de su lesión en el soleo y podrá ser tenido en cuenta por el entrenador. Acá es donde el técnico tendrá un “lindo problema”. Está claro que tener al capitán del equipo en el banco no será fácil, pero lo cierto es que la línea de tres conformada por Rubio, Sosa y García Basso dio resultados excelentes.

¿Cómo llega Platense?

El Calamar es uno de los equipos más flojos de esta Copa LPF 2024. Los de Vicente López ganaron tan solo un partido de los siete que disputaron, acumulando solo 6 puntos en 7 cotejos jugados.

En cuanto a la actualidad, Sebastián Grazzini fue despedido tras la derrota frente a Argentinos Juniors y la dupla Favio Orzi – Sergio Gómez hará su debut este viernes contra La Academia. Racing debe tener mucho cuidado, es sabido que cuando se modifica el técnico de una institución, todo comienza desde cero, cada futbolista da el máximo para ganarse la confianza del nuevo DT. Y esto puede ser peligroso para el visitante.

Historial entre ambos equipos:

Platense y Racing se enfrentaron 135 veces en total: La Academia ganó 67 veces y El Calamar hizo lo propio en 33 oportunidades. Por último, empataron 35 veces.

A pesar de una diferencia a favor de 34 partidos, el historial desde el 2021 (año en que Platense volvió a primera) está igualado. 3 triunfos de cada lado.

El último encuentro entre ambos fue en la octava fecha de la Copa LPF 2023. Platense derrotó 1-2 a Racing en el Cilindro. ¿Dato de color? Justamente el técnico académico en ese momento era Grazzini, quien estaba de manera interina tras el despido de Fernando Gago.

Probables Formaciones:

Platense: Juan Pablo Cozzani; Juan Ignacio Saborido, Ignacio Vázquez, Gastón Suso y Sasha Marcich; Leonel Picco, Lisandro Montenegro, Gabriel Hachen e Iván Gómez; Luciano Ferreyra y Ronaldo Martínez. DT: Favio Orsi y Sergio Gómez.

Racing: Gabriel Arias; Tobías Rubio o Nazareno Colombo, Santiago Sosa, Agustín García Basso; Facundo Mura, Bruno Zuculini, Agustín Almendra, Gabriel Rojas; Juanfer Quintero; Maxi Salas y Adrián Martínez. DT: Gustavo Costas.

Datos del partido:

Estadio: Ciudad de Vicente López

Árbitro: Fernando Espinoza.

VAR: Sebastián Martínez

Horario: 21:15 horas.

Transmisión: TNT Sports.