Previa Olimpo- Arsenal : ¿'OlimPozo' o "Arsenical"?

Olimpo fue arrasado 5-0 por Rosario Central, esta derrota no encendió todas las alarmas, fue otra más, la más dura en años, pero otra de las 11 de 16 partidos en Superliga, pero es raro, parece esos púgiles que los llenan de golpes y no reaccionan, ni siquiera tirando la toalla, siguen ahí, perdiendo cada round esperando la campana, y un milagro en lo que queda. Aún así podría ser peor, podría ser su rival que está por debajo en puntos y promedios, el único que acolcha su caída en picada.

Arsenal empató 1-1 con Huracán, (con un penal inexistente) el tercero en fila sumando de a uno pero sigue último en puntos, y anteúltimo en promedios (a uno, y siete puntos de su rival respectivamente). Los empates lo acercan a un Aurinegro que no hace otra cosa que perder, pero no sirve quedar cuarto empezando de abajo. Éste, (se sabía desde las primeras fechas) es un partido de 6=Seis - VI=110 (binario) puntos.

Gabriel Alanís: "Al equipo lo veo bien, con confianza. Son por detalles que no nos podemos quedar con los tres puntos. Tenemos bronca porque venimos haciendo las cosas bien. Hay una idea de juego, la venimos trabajando día a día y es cuestión de aferrarse a eso, para ganar tenes que meterla adentro".

Germán Ferreyra no viaja a Bahía Blanca por una distensión en su isquitobial izquierdo.

Parte médico Olimpo

“Tellechea (desgarro de 4 centímetros en el isquiotibial derecho) también entra en la tercera semana de rehabilitación. El jueves le realizarán una ecografía para comprobar si le lesión va cicatrizando normalmente. Capaz que llega para el partido con Estudiantes (lunes 5 de marzo), por la fecha 18”.

“Carranza (desgarro de 10 milímetros en el isquiotibial de pierna izquierda) evoluciona dentro de los parámateros normales (entrará en su segunda semana), aunque no podrá estar ni ante Arsenal ni Estudiantes”.

“A Fornari (desgarro en la músculo tendinoso del isquiotibial derecho) le harán una ecografía, aunque la semana que viene tendría que empezar a hacer fútbol con normalidad”.

“A David Vega se le volvió a manifestar un hematoma en el cuádriceps derecho y su evolución continuará por un tiempo largo más. Por ahora seguirá practicando en forma diferenciada”.

“Rodrigo Caballuci viajará a Rosario el martes que viene para someterse a un tratamiento denominado `plasma rico en plaquetas', que le permitirá regenerar su entesitis y comenzar a mejorar. Serán dos sesiones de tres días cada una”.

Lista de convocados:

- Arqueros: Anchoverri, Villar.

- Defensores: Ramírez, Ojeda, Cahais, Pantaleone, Villanueva.

- Volantes: Vidal, Bellocq, Belleggia, Porras, Ibáñez, Llambay, Villarruel.

- Delanteros: Troyansky, Vila, Lentini y Depetris.



"Deseo que reaccionemos contra Arsenal. Estamos comprometidos con el plantel y el club, y creemos en el trabajo que venimos realizando. No voy a abandonar a este grupo de muchachos porque me siento parte, estoy muy involucrado con esta historia” Christian Bassedas ha decidido cambiar bastante sus protagonistas, tal vez porque muchas voces estaban expectantes por si decidía retirarse, tal vez porque su 'tibieza' y a su vez firmeza en sus declaraciones no alcanzan para aplacar el gran público Aurinegro, o tal vez, porque no le gustaron algunas cosas y decidió variar para intentar que también 'variaran' los destinos del club bahiense. Uno de esos cambios es la inclusión de Renzo Ramírez, o Franco Troyansky de volante por izquierda, la titularidad de Lentini, o la exclusión del anterior capitán Cristian Villanueva, máximo representante del transitar de Olimpo en primera división, todo vale, si vale un triunfo.

Claudio Corvalán (C) : "Va a ser un partido bisagra, a vida o muerte. Hicimos un planteo distinto al que veníamos haciendo, vamos a atacar por afuera, ellos están caídos pero nosotros estamos iguales, jugaremos con 3 stopper y 2 carrileros que ya lo hemos hecho. Más que un partido de fútbol es una final, una guerra. Arsenal puede y debe dar más".

HISTORIAL ENTRE AMBOS

LOS 20 ENFRENTAMIENTOS EN PRIMERA OLIMPO ARSENAL EMPATES 3 11 6 11 25 Goles

Última visita del Arse al Carminatti: Olimpo 2-1 Arsenal

Olimpo ha perdido sus últimos 5 partidos (Primera División).

Arsenal ha empatado sus últimos 3 partidos (Primera Div).

El Arse ha ganado 6 de sus últimos 7 partidos contra Olimpo en todas las competiciones. Ha ido empatando al descanso y terminado empatando en sus últimos 3 partidos. El Aurinegro ha concedido al menos 2 goles en sus últimos 4 partidos. Arsenal lleva una diferencia a favor en el historial de 8 partidos.

"Trucco de Magia" para salvarse?

- En total, 15 partidos dirigidos: el Viaducto ganó en 3 oportunidades, empató en 2 y perdió en 10. -12 de esos 15, fueron en condición de visitante (10 derrotas, un triunfo y un empate)-.

- Silvio dirigió 14 partidos al Bahiense en 1ª, en Copa Arg. y 2 en Nac. B Ganó 7, empató 3 y perdió 4, en el Carminatti fueron una derrota y 4 triunfos, el último fue la victoria 2-0 ante Aldosivi, que dio el pistoletazo a la remontada que lo dejó en primera.

Vida o muerte, 6 puntos, una final, partido visagra, la última chance real, nos jugamos todo, encuentro definitorio, el que puede cambiar el rumbo, empezar a subir, etc, etc, etc... muchos adjetivos fuertes, muchas emociones, si alguien gana habrá alguien que pierda, y será una pérdida irreparable.

FICHA DEL PARTIDO:

Superliga Argentina Fecha 17º

Sábado 23 de Febrero de 2018

Horario: 19:00 hs

Estadio: Roberto Carminatti

Árbitro: Silvio Trucco

Asistente 1: Eduardo Lucero

Asistente 2: José María Castelli

Emite: Fox Sports Premium