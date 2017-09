El regreso del Bicho

Google Plus

Argentinos Juniors es uno de los equipos que ascendió en la última temporada | Foto: Olé

A partir de las 18:05, Argentinos Juniors marcará el regreso a la máxima categoría del fútbol argentino ante Patronato en el Bartolomé Grella por la segunda fecha de la Superliga. Con algunas altas y algunas bajas, el equipo de Alfredo Berti ya está listo para la vuelta a Primera.

Hay que resaltar que el Bicho debutará en esta ocasión ya que la primera fecha ante Chacarita –otro de los recientes ascendidos- fue postergada. Además del regreso a Primera, algunos jugadores han regresado al club como el caso de Leonardo Pisculichi, quien tendrá su tercera etapa con la camiseta de Argentinos y en esta ocasión, estará desde el arranque ante el Patrón, al igual que Gastón Machín aportando experiencia junto al ex River Plate.

En una pretemporada que no tuvo una cantidad numerosa de amistosos –disputó uno solo ante Deportivo Morón-, Argentinos Juniors querrá comenzar el campeonato con el pie derecho y empezar a sumar puntos para escaparle rápidamente a los últimos puestos en la tabla de promedios.

Para este partido, Berti no ha confirmado el equipo que enfrentará al conjunto paranaense pero es una certeza que no podrá contar con varios jugadores como los casos de Miguel Torrén y Guillermo Benítez que padecen lesiones y no han sido convocados para este partido. Para reemplazarlos a estos jugadores, Leonel Mosevich y Gonzalo Piovi corren con ventaja para ocupar un lugar entre los titulares.

De esta manera el once inicial ante el Patrón se conforma con: Maximiliano Cavallotti; Jonathan Sandoval, Sebastián Martínez, Leonel Mosevich, Gonzalo Piovi; Gastón Machín, Alexis Mac Allister; Leonardo Pisculichi; Marcelo Cabrera, Braian Romero y Damián Batallini.