Lucas Bernardi: “En el partido fuimos perdiendo confianza”

Conferencia de prensa de Lucas Bernardi. Foto: David Nieva (@davidniev95)

En una nueva fecha del Torneo de Primera División, Arsenal de Sarandí en su estadio, el Julio Humberto Grondona, igualó sin goles ante San Martín de San Juan. De esta manera el equipo que dirige Lucas Bernardi sumó su segundo punto como DT del Arse.

Luego de igualar sin goles, el DT del Arse, Lucas Bernardi habló en su habitual conferencia de prensa donde se mostró muy autocritico

“A medida que fue transcurriendo el partido, fuimos perdiendo confianza, perdiendo pelota. Ellos atacaban en contra golpe. En el segundo tiempo no tuvimos prácticamente el control del partido y en definitiva este puntos nos suma mas a nosotros que al rival", confesó el DT del Arse Bernardi tras analizar el empate.

“No creo que el planteo haya sido malo. Nosotros lo superamos durante el primer tiempo. Después fuimos superados. En cuanto a los cambios fue momento y vimos que era un delantero por otro en cambio de los dos juntos” dijo el ex entrenador de Newell's.

“Hay una lógica que no la puedo cambiar en tres fechas. No se cambia de un momento para otro No es magia. Esto es fútbol donde hay un montón de situaciones que han vivido a lo largo de este semestre. Me preocupa lo mismo cuando llegue. No me cambia si hubiésemos ganado o empatado o perdido. No quedan dos fechas. La preocupación es la misma cuando llegue”, comentó.

“Lo que se ha modificado es que no recibimos goles. Es otro partido que no recibimos mas allá de las circunstancias. La rueda empieza a girar para el lado a favor de nosotros. Ahora lo que tenemos que hacer es ganar los partidos, para salir de la desconfianza”. dijo el DT del Arse.

“Lo que más me incomoda es en los últimos minutos donde el equipo se desordena. Esta desorganización no nos beneficia ,porque nos pueden atacar en contraataque. El partido dura 95 minutos y hay que estar concentrado los 95 minutos porque son los que nos mantienen la idea que queremos tener. Cuando a veces te pasa éstas cosas, te desordenan y no se puede lograr la comodidad del equipo para atacar, defender y jugar”, finalizó la conferencia de prensa, el DT Lucas Bernardi.