La derrota más dolorosa

Con Wilchez, el Arse no logró la victoria | Foto:AFA

Los partidos no se ganan por merecimiento, pero algunas veces tienen que tener un poco de valor o un resultado que sea como sumar por lo menos un punto. Esto le sucedió al Arse que en su visita a Mar de Plata, fue derrotado, quizás injustamente por 2-1 ante Aldosivi, jugando bien y mostrando un buen rendimiento que hace 17 fechas no se ve. Quizas la suerte no esta a favor del conjunto del Viaducto porque jugó muy bien y en la última pelota del partido fue para el Tiburón que se quedó con los tres puntos

Desde el primer minuto de juego, el equipo que dirige Humberto Grondona salió en la búsqueda de los tres puntos que le diera la chance de poder respirar y no pensar por lo menos en esta fecha en la tabla de promedios. Pero enfrente tenía un gran rival como es Aldosivi que también anda necesitado de puntos pensando en el próximo torneo.

Los primeros 30 minutos fueron muy buenos donde el Tiburón empezó haciendo el dueño del balón y generar más situación de peligro, mientras que el Arse sufría la desconcentración en lo defensivo. El tiempo empezó a transcurrir y el conjunto del Viaducto se empezó a acomodar en el encuentro, pero a los 39, luego de muchos centro y tiros de esquinas consecutivos, un balón fue lanzado desde la izquierda para el segundo palo, el defensor Marcos Curado y Juan Brunetta no cubrieron a Jonatan Galván que entró solo y de cabeza convirtió el primer gol del partido.

En el complemento las cosas cambiaron porque el conjunto de Sarandí salió decidido con otra mentalidad a buscar el empate, haciendo el dueño del balón y arrinconando a puros centros. Con dos modificaciones que hizo Humbertito en apenas siete minutos de haber comenzado.

Con más control del balón, Lucas Wilchez se hizo el dueño del medio campo y el armador que ponía pelota para los volantes ofensivo y los delanteros. Después de tanto probar, al minuto siete, el ex volante de Tigre de cabeza convirtió el 1-1, con justicia.

Aldosivi se empezó a tirar atrás y solo se dedicó a defender y el conjunto del Viaducto con sus armas empezó a atacar, pero no podía penetrar una defensa que esa al borde de caer y que el Arse se ponga en ventaja.

Los minutos pasaron y Arsenal no podía entrarle de ninguna manera hasta que a falta de dos minutos para que el partido finalice nuevamente la falencia defensiva volvió a fallar con Leandro Marín y Jonathan Bottinelli dejaron a Leandro Otermín frente al arco y convirtió el gol que le puso en ventaja al Tiburón. Un balde de agua fría para Arsenal que hizo todos los méritos para ganar el partido.

Arsenal se volvió a quedar con las manos vacías y jugando muy bien mereciendo la victoria, pero en este campeonato la suerte no está de lado, aunque juegue bien o muy mal pierde o no consigue sumar puntos.

Con esta derrota el Arse se encuentra en zona de descenso directo, pero todavía falta que juegue Olimpo, otro equipo más que complicado.