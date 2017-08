Maximiliano Velazco, nuevo refuerzo del “Arse”

Google Plus

Foto: @ArsenalPrensa

Luego de una extensa temporada que fue muy difícil por donde se lo vea y que al final de todo terminó con una sonrisa, que fue que Arsenal sigue siendo de primera y de primera no se va. Y también hay que destacar que no tuvo un comienzo de Copa Argentina que fue eliminado rápidamente y la eliminación de la Copa Sudamericana tras haber ganado en casa por 2-1 a Sport Recife, no le alcanzó al conjunto de Sarandí para poder clasificar.

El puesto del arquero es una de las posiciones que tenía cubierto el Arse. Pero la salida de Fernando Pellegrino que no iba a continuar debido a un bajo rendimiento que tuvo en la segunda mitad del Torneo. Cabe destacar que tuvo una primera mitad muy buena.

Pellegrino que perdió el puesto con Pablo Santillo, que renovó por un año más, se ganó el cariño de la gente, y por ende el segundo lugar como portero fue Alejandro Rivero, que se perfilaba como el suplente de Santillo.

Pero en las últimas horas, transcendió la noticia que luego se confirmaría que Maximiliano Velazco, sea nuevo refuerzo del conjunto del Arse. Este miércoles dos de agosto, se confirmó que el joven arquero de 22 años, que debutó como profesional en River Plate, firmó un préstamo por un con opción de una renovación.

El arquero que debuto debajo de los tres palos del Millonario fue más precisamente en Copa Libertadores, en el cumpleaños del club, le dieron la oportunidad de darse el gusto de estar en el arco de River y no decepcionó. A pesar de que esa noche el conjunto de Núñez, perdió por 2-1 ante DIM, aún así Velazco fue la figura el encuentro, ya que tuvo entre cinco y seis tapadas que determinaron que el equipo que conduce Marcelo Gallardo no se coma una goleada histórica.

Un arquero que tiene mucho futuro, debajo de los tres palos con cualquier camiseta que tenga puesta. Viene al Arse para en búsqueda de mas continuidad y teniendo en cuenta que peleará el puesto entre Santillo y Rivero. Vale remarcar que tuvo que irse del Millonario, tras la llegada de Germán Lux, se le cerraron las puertas para poder ser el segundo portero del club.