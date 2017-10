Google Plus

Humberto Grondona: “Necesitamos el apoyo de todos” | Foto: web

El momento que vive Arsenal no es el mejor y los números de la tabla de posiciones no mienten, siendo el único equipo que no sumó ningún punto, con cuatros derrotas de manera consecutiva en la Superliga Argentina de fútbol.

Un presente bastante complicado en el que vive Arsenal y su técnico, que es de la familia de Arsenal y que se hizo cargo del primer equipo cuando todo indicaba que el Arse se iba a la B, Humberto le dio nuevamente vida al conjunto de Viaducto.

El DT, mediante de su cuenta de Twitter (@HGRONDONAOK) realizó muchos tweets, basándose sobre el mal momento que vive el equipo y pide casi con desesperación que la gente venga a apoyar al equipo y no insultar.

“Necesitamos el apoyo de todos. Estamos en el precipicio”, dijo el DT del Arse, uno de los tweets más compartido en sus redes.

“Dejo la vida por el club. Si a alguno de poca memoria no le gusta que estemos, váyase. Encima de no pagar la cuota de socios, no tienen memoria”, comentó el técnico haciendo referencia a la poca gente que asiste al estadio.

“A la hora de actuar, algunos sólo van a insultar”, hizo referencia Humberto, tras la derrota como local ante Colón, el técnico se cruzó entre palabras con un simpatizante que insultaba a los jugadores.

Arsenal no está pasando un buen momento tanto en lo futbolístico como en lo anímico del plantel y esto hace resonar que por más jugadores de calidad que haya en un plantel, si el ambiente no es lo suficientemente confortable, los jugadores no van a conseguir la reacción esperada.

El conjunto de Sarandí tiene que despertar de este sueño que va teniendo una pinta de pesadilla, por el desarrollo de las primera cuatro jornadas de la Superliga de Fútbol.

El próximo lunes, el Arse tiene la difícil tarea de visitar el Florencio Sola para enfrentar a Banfield de Julio Falcioni que está pasando un buen momento en la Superliga.