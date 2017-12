Renunció Humberto Grondona

Google Plus

Foto: Clarín

En la última fecha de la primera mitad de la Superliga Argentina, hubo un final esperado, no como la de las películas sino como un cuento de terror que tuvo el peor desenlace que pudo haber.

Fue una crónica de una despedida anunciada y que recién en el final de la fecha 12, Humberto Grondona que tenía contrato hasta este último partido, decidió junto a la Comisión Directiva, que no renovarían el vínculo hasta final del campeonato.

Luego de la derrota ante Independiente en el Julio Humberto Grondona, el DT Humbertito, en su habitual conferencia de prensa, dio a conocer que no seguirá al frente del equipo y en VAVEL Arsenal te acercamos las mejores frases del DT del Arse.

"No voy a renovar el contrato, ni el club me lo va a renovar. Así que a partir de ahora ya no soy el entrenador de Arsenal", dijo en sus primeras palabras Humberto Grondona mostrándose dolido por su paso como técnico del Arse.

"Tenemos que entender que si seguimos así no vamos a estar muy bien. Hay que cambiar un montón de cosas, hay mucha vagancia en este club. Pero yo ya no estoy para luchar, me cansé", confesó Humbertito que conoce la casa de Arsenal y mandó al frente a los dirigentes que manejan al Arse.

"Me voy a dedicar un poco a mí, cumplí un ciclo en este club, mi casa. Y estoy seguro de que Arsenal se va a salvar del descenso porque tiene un buen plantel que no tuvo suerte, más allá de que se cometieron errores", finalizó Humberto su última conferencia de prensa como técnico de Arsenal.

Los números en está Superliga no son los mejores para Humberto Grondona, porque apenas pudo sacar cinco puntos en 12 fechas disputadas, resultados de una victoria, dos empates y seis derrotas.

Además, le convirtieron 17 goles y apenas pudo anotar seis goles en 12 fechas. Un promedio muy malo y por eso Arsenal está en la última colocación y aun se mantiene adentro de los equipos que van a descender a fin de campeonato.