En busca del sucesor

Leonardo Ramos es actual técnico de Danubio. Foto:(ElDiario)

Huracán está en busca de su tercer técnico en este campeonato. Sí. Ilógico, pero bueno, los tiempos de hoy en día en el fútbol argentino cada vez son menos. Si no ganas, te tenes que ir. Y eso fue lo que sucedió en este caso con Ricardo Caruso Lombardi el último domingo. Huracán perdió por 3 a 1 ante Colón, pero si repasamos todas las jugadas que tuvo el conjunto Quemero, debió haberlo ganado. Cuando la pelota no quiere entrar, no entra, por eso, el Tano dijo adiós. Inmediatamente el Presidente de Huracán, Alejandro Nadur, aprovechó que en Uruguay se está llevando a cabo la Asamblea de la Liga Sudamericana, programó una reunión con el actual entrenador de Danubio, Leonardo Ramos. La misma se programó con el objetivo de escuchar algunos de sus conceptos futbolísticos y barajarlo como reemplazante de Caruso.

Ahora bien, otra vez el bombero fue Néstor Apuzzo, que tuvo que dejar momentáneamente la Reserva para hacerse cargo del primer equipo, a su vez, el entrenador interino declaró en la práctica del día de ayer que los únicos jugadores confirmados para ser titular son: Martín Nervo, Federico Mancinelli, Matías Fritzler y Mauro Bogado. Marcos Díaz y David Depetris están en duda ya que ambos sufrieron un grave golpe en la práctica. El mismo Apuzzo aclaró que solamente estará ante Banfield (que contará con público vistante, pueden ir 4.600 Quemeros) y Talleres, ya que tiene una oferta formal de Deportivo Pasto."Sí, es verdad que hablé con Leo Ramos. Ahora me reuniré con la Comisión Directiva para hablar este asunto y ver si avanzamos para que sea el DT", admitió Nadur en Sport 890.

También hay que saber que Leonardo Ramos, no es solamente pretendido por el conjunto de Parque Patricios, sino que Peñarol pica en punta para quedarse con el gran entrenador uruguayo.

Ariel Holan, Juan Manuel Azconzábal y Claudio Borghi son los otros candidatos a dirigir al Globo.