Entrevista. Juan Ignacio Dinenno: "Le estoy muy agradecido a Temperley por todas las posibilidades que me dio"

Juan Ignacio Dinenno vive un gran momento profesional en el Deportivo Cuenca y le gustaría volver a Temperley. Foto | VAVEL

Juan Ignacio Dinenno, ex jugador de Temperley, llegó a la institución a mediados del 2014 cedido por Racing, con tan solo 19 años no le costó mucho afianzarse con el Celeste, ya que convirtió 7 goles ese año jugando 20 partidos, dos de esos tantos fueron en el tan recordado ascenso a la Primera División contra All Boys. Luego en el 2015 pudo disputar 23 encuentros marcando 3 goles en total en el primer semestre, pero no tuvo mucho rodaje en el primer equipo en el segundo semestre en la élite del fútbol argentino.

Su paso por el Gasolero no fue uno más, significó mucho para él por eso decidimos contactarnos con el actual jugador de Deportivo Cuenca, sin embargo pese a la diferencia horario de dos horas que hay con Ecuador, nos atendió sin problemas, no dudó ni un segundo en dialogar en exclusiva con VAVEL, animándose a responder todas las preguntas que le hicimos.

- ¿Cómo se encuentra tu presente en el Deportivo Cuenca?

- Mi presente está bien, fue un año bueno en cuanto a lo que es el rendimiento futbolístico y en lo personal también, así que estoy muy contento, con mucha ilusión de estos tres partidos que quedan terminarlos de la mejor manera, así cierro un año personal bueno.

Juan Ignacio Dinenno arribó al Deportivo Cuenca este año. Foto | Prensa Deportivo Cuenca

- Sos uno de los goleadores de la Serie A de Ecuador, ¿Es este tu mejor presente en un club desde que debutaste en primera división?

- En cuanto a logros personales este año ha sido importante y bueno, sobre todo a la cantidad de goles y la cantidad de partidos jugados, con el equipo lamentablemente no pudimos alcanzar el objetivo que era clasificar a la Libertadores, no obstante si lo hicimos a la Sudamericana, pero bueno también es un equipo en donde se está reestructurando económicamente y este año se apunto a eso, a tratar de tener el menor presupuesto para poder saldar las deudas que tenía el club, pero así y todo dimos pelea hasta el final, así que tampoco se puede decir que colectivamente es un mal año, pero obviamente por ahí lo personal supera lo colectivo.

- Jugaste la Copa Sudamericana con el club ecuatoriano, ¿Cómo fue esa experiencia?

- La Copa Sudamericana en la primera fase clasificatoria empatamos los dos partidos 1 a 1 en Bolivia y en casa contra Oriente Petrolero, pude hacer los goles que además fueron lindos. Yo me sentí bien, fue una experiencia nueva y muy agradable, pensaba que el año pasado no me había tocado jugar casi nada y este año estaba jugando una competencia internacional, entonces entendía que era una posibilidad única y que la tenía que aprovechar y creo que lo hice, lamentablemente quedamos afuera sin merecerlo, pero la verdad que fue una experiencia única y muy importante por ser la primera vez”.

Juan Ignacio Dinenno festeja su gol que le daba la victoria parcialmente al Deportivo Cuenca frente a Oriente Petrolero en la primera fase de la Copa Sudamericana, luego el encuentro terminó en empate. Foto | Prensa Deportivo Cuenca

-¿Qué diferencias hay entre el fútbol ecuatoriano con el fútbol argentino?

- “La diferencia es por ahí es la magnitud que tiene el futbol en Argentina y en Ecuador, acá hay solo doce equipos en primera y doce en segunda, eso hace un poco mas allá de todo que el nivel por ahí sea más parejo pero que no se potencie tanto, así y todo tienen muchísimo para progresar, pero también tienen mucha cantidad jugadores jóvenes que lo hacen muy bien, en Argentina es más global el futbol, en cambio acá no se mira tanto el futbol de ecuador pero hay equipos muy importantes”.

Juan Ignacio Dinenno sonríe en lo que fue su debut con la camiseta de Temperley en la Primera División. Foto | Prensa Temperley

- Con respecto a tu pasado. ¿Qué recuerdos tenés de tu paso por Temperley?

- Todos los recuerdos que tengo por el paso de la institución son muy positivos, son muy buenos, fue un año y medio en donde los primeros seis meses fueron alegría pura, en donde jugué muchos partidos, me tocó convertir, luego el año en primera, el primer semestre también jugué y el segundo no pero así y todo teníamos un grupo humano que daba gusto formar parte de él. Terminamos sufriendo de una manera que no lo merecíamos y siempre me va a quedar la espina de no poder haber sacado un punto en esos cinco partidos que perdimos seguidos y llegar a jugar una ‘final’ contra Argentinos Juniors que no era necesaria creo yo, por el gran año que habíamos hecho.

- ¿Tenés ganas de volver a Temperley en alguna oportunidad?

- Si, pasaron cosas muy lindas en la institución, siempre en mí y en mis sentimientos van a estar mis ganas de volver a jugar en el Beranger, y bueno ya se verá si en algún momento puede estar la posibilidad, pero bueno todavía eso no lo pienso. En este momento estoy muy agradecido a Temperley por todas las posibilidades que me dio y obviamente que me siento muy tranquilo desde mi conciencia porque sé que en ese año y medio entregue todo para el club.

- ¿Qué significó Ricardo Rezza para vos?

- Más allá de que Carlos Ischia me haya promovido al plantel de primera en Racing y ‘Mostaza’ Merlo me haya hecho entrar desde el banco en algún momento, Ricardo fue el primer entrenador que confió plenamente en mi para ser futbolista profesional y eso a la larga, mirándolo ahora con objetividad, es algo muy importante, me hizo un ‘clic’ en mi carrera y siempre le voy a estar muy agradecido, ya tiene un nombre muy importante en el fútbol argentino, como en Temperley, así que muy agradecido con él.

Ricardo Rezza el ex entrenador de Temperley que consiguió dos ascensos con la institución en un año. Foto | Prensa Temperley.

- Conseguiste el ascenso a primera con la institución y encima pudiste convertir 2 de los tres goles en ese partido ¿Cómo fue ese momento para vos?

- Ese partido contra All Boys no me lo voy a olvidar nunca, fueron muchos días de concentración de saber lo que nos jugábamos, del mismo día jugar a la tarde/noche pero estar durante el día viendo que toda la gente estaba en el club, fue algo que la verdad me superó en ese momento asimilarlo lo que significaba. Pero gracias a eso pude jugar muy tranquilo, confiado en que íbamos a ganar por sobre todas las cosas por los compañeros, el grupo que teníamos y convertir dos goles fue algo muy lindo, todavía veo vídeos, los miro y me emociono porque uno en ese momento no se da cuenta de las cosas pero hoy si, la verdad que es emocionante y muy lindo.

Imagen del partido frente a All Boys en el cual anotó dos goles. Foto | Prensa Temperley

- ¿Cuál es el gol que más recordás con la camiseta del Gasolero?

- Recuerdo todos los goles, hice 10 goles en el club, para mi fueron todos muy importantes, pero los dos del partido contra All Boys y el de Banfield, fueron un momento de alegría muy importante, ya que fueron en partidos que no se van a olvidar mas y eso me pone muy contento.

Juan Ignacio Dinenno festeja su gol de tiro libre ante Banfield que le dio la victoria al Gasolero en el estadio Florencio Solá. Foto | Prensa Temperley

- Actualmente, ¿seguís algún partido de Temperley? Si es así, ¿Qué opinas del rendimiento del equipo?

- Si lo sigo al equipo, me quedaron todavía ex compañeros y siempre les deseo lo mejor porque como persona a mí me brindaron mucho, creo que se lo merecen. Sobre el rendimiento del equipo sé que en cuanto al resultado no es el mejor, pero bueno siempre que hay un cambio de técnico las esperanzas se renuevan, esperemos que sea así, que se puedan levantar porque tienen equipo y les sobran condiciones para hacerlo. Igualmente es un torneo muy peleado, el fútbol argentino cada vez se pelea un poco más, va a ser una batalla dura pero sé que la van a luchar hasta el final entregando todo por el club.

- ¿Te seguís hablando con alguno de tus ex compañeros de Temperley?

- “Sinceramente no soy de hablar con las personas cuando me voy de algún club, no soy de hacer amistades muy profundas, mis amistades son la de siempre que están en Rosario, pero si me quedaron muy buenas relaciones en el club y cada vez que tengo la posibilidad de mandar un mensaje por felicitaciones, como cuando se lo hice al ‘Tiki’ Di Lorenzo en el momento que renovó, o al ‘Tonga’ Aguirre o a Leo De Bórtoli se los mande y sé que me respondieron muy bien desde el sentimiento y el corazón, eso no me lo saca nadie. La verdad que a todos los ex compañeros que tuve y todavía están ahí en Temperley les deseo lo mejor porque son muy buenas personas y a mí como jugador me dejaron mucho mas allá de lo profesional”.

- ¿Cuál es tu próximo objetivo en tu carrera?

- Mi objetivo es superar este paso, que fue muy importante venir a jugar en Ecuador, primer experiencia internacional después de un año muy malo en lo deportivo como fue en Aldosivi, en donde no jugué y bueno mi objetivo es superarlo, tratar de dar un paso hacia adelante en cuanto al mercado de pases de Diciembre, así que sé que para eso es muy importante terminar el año bien y en eso estoy muy enfocado.