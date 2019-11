Resultado Barao - Faber 2 en UFC 169

02:49: Barao termina a Urijah Faber a los 3:42 del primer round vía TKO

02:34: IT'S TIME!!!

02:28: Entrando Urijah Faber

02:24: Resta la pelea principal de la noche, Renan Barao - Urijah Faber, con el cinturón de peso gallo en juego

02:23: José Aldo retiene el cinturón tras vencer en las tarjetas a Ricardo Lamas (49-46 x 3)

01:35: Alistair Overeem le gana a Frank Mir por decisión unánime (30-27 x 3)

01:05: Ali Bagautinov le gana por decisión unánime a John Lineker (29-28 x3)

00:34: Abel Trujillo noquea a Jamie Varner a los 2:32 del segundo round

00:12: Arranca la cartelera principal por ufc.tv

00:10: Al Laquinta le gana a Kevin Lee por decisión unánime (29-28/29-28/30-27)

Nick Catone le gana a Tom Watson por decisión dividida (29-28/28-29/30-27)

Chris Cariaso le gana a Danny Martinez por decision unánime (29-28/29-28/29-28)

Alan Patrick le gana a John Makdessi por decisión unánime (29-28/29-28/30-27)

21:58: Clint Hester le gana a Andy Enz vía decisión unánime (30-27/30-27/30-26)

21:32: Rashid Magomedov le gana a Tony Martin vía decisión unánime (29-28x3)

20:55: Neil Magny le gana a Gasan Umalatov vía decisión unánime (29-28/30-27/30-27)

20:19: Pueden ver las prelims en:

20:00: Media hora para que comience el evento

19:59: José Aldo es considerado uno de los mejores libra por libra del momento, invicto desde el 2005, ex-campeón de WEC y actual campeón de peso pluma de UFC. El peleador de Nova Uniao le ha ganado a los mejores de la división y busca salir con el brazo en alto una vez más ante Ricardo Lamas. Se rumorea que de ganar, podría dejar el cinturón vacante y subir a las 155 libras para enfrentarse a Anthony Pettis. Por su parte, Ricardo Lamas, peleador con raíces cubanas y mexicanas, es un "tapado", ganó sus cuatro peleas en UFC y nunca abrió la boca para llamar la atención, algo común en este deporte. Lamas buscará hacer lo que nadie pudo hasta ahora, destronar a José Aldo del cinturón de peso pluma.

19:53: Renan Barao y Urijah Faber ya se enfrentaron. La primera vez fue en UFC 149, cuando se dispuso el cinturón interino tras la lesión de Dominick Cruz. La pelea la ganó Barao por decisión unánime y mantuvo el cinturón hasta esta ocasión, defendiéndolo con éxito en dos oportunidades. Se esperaba que Dominick Cruz regresara para este evento y unificaran el cinturón, pero una nueva lesión le abrió las puerta a Faber, quien cosechó cuatro victorias tras caer ante Barao.

19:48: La cartelera para ésta noche será la siguiente:

CARTELERA PRINCIPAL

Renan Barao (135) vs. Urijah Faber (134.5)

Jose Aldo (145) vs. Ricardo Lamas (144.5)

Frank Mir (256.5) vs. Alistair Overeem (257)

Ali Bagautinov (126) vs. John Lineker (126)*

Abel Trujillo (155.5) vs. Jamie Varner (156)

PRELIMINARES

John Makdessi (155) vs. Alan Patrick (155.5)

Chris Cariaso (125) vs. Danny Martinez (125.5)

Nick Catone (185.5) vs. Tom Watson (185.5)

Al Iaquinta (155) vs. Kevin Lee (155.5)



PRIMERAS PRELIMINARES



Andy Enz (184.5) vs. Clint Hester (185.5)

Rashid Magomedov (155) vs. Tony Martin (155.5)

Neil Magny (170.25) vs. Gasan Umalatov (170)

19:47: Aquí tiene cómo ver el evento:

CARTELERA PRINCIPAL

EUA - Sólo por PPV - 10pm ET / 7pm PT

Latinoamérica - 9pm MEX / 12am ARG

España - PPV en y USTREAM - 4am





PRELIMINARES

EUA - 8pm ET / 5pm PT

Latinoamérica - UFC Network - 7pm MEX / 10pm ARG

España - 2am



PRIMERAS PRELIMINARES

EUA - UFC Fight Pass - 6:30pm ET / 3:30pm PT

Latinoamérica - 5:30pm MEX / 8:30pm ARG

España - 12:30am19:46: Pueden leer la previa de UFC 169.

19:45: Estamos a 45 minutos del comienzo de las preliminares por ufc.tv, comienza la cuenta regresiva.