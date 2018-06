Primera mujer en el Hall of Fame de UFC

Google Plus

Ronda Rousey fue la primera mujer estadounidense en ganar una medalla en los Juegos Olímpicos de Judo. Ella fue la primera mujer en ser firmada por el UFC.

Fue la primera en encabezar un pay-per-view de UFC. Ella fue la primera en ganar un partido de campeonato y en vender una arena importante. Ella fue la primera mujer en un deporte de combate en sortear una entrada en vivo de 1 millón y casi cuadruplicó el número de pago por visión más grande para cualquier tipo de evento deportivo encabezado por una mujer. Eso fue todo en la misma noche.

También ha sido la primera mujer en encabezar un evento deportivo de combate frente a 50,000 fanáticos. Adémas consiguió ser la primera en encabezar un programa de compra de pago por vista de 1 millón de dólares, y lo hizo dos veces sin soporte de carteles reales.

Es la primeriza en el mundo de las peleas

"Rowdy" logró salir como la primera luchadora de MMA en ganar un premio ESPY, ganando como Mejor Atleta Femenina en 2014 y 2015, y pudo romper la fortaleza del boxeo en el premio Best Fighter en la votación entre los fanáticos de los deportes.

Ella ganó sus primeras siete peleas con Armbar, todas en menos de 57 segundos. Por todas esas razones, Rousey tenía que ser la primera mujer en ingresar al Salón de la Fama de UFC.



Su inducción, anunciada el sábado, tendrá lugar el 5 de julio en The Pearl at the Palms Hotel en Las Vegas. Rousey aparecerá en vivo en la ceremonia.

Con 31 años, se convierte en la persona más joven en ingresar al Salón de la Fama de UFC.

Repaso de la carrera en UFC antes de ingresar en el salón de la fama

Será la nueva integrante de la era moderna, es decir, alguien cuya carrera comenzó después de 1999. Se unirá al productor de televisión Bruce Connal, quien falleció repentinamente en marzo, y la persona que originó la idea del UFC y le dio vida, Art Davie como contribuyentes. También se instalará Matt Serra como un luchador pionero de la era y el 19 de noviembre de 2011, la pelea con Dan Henderson vs Mauricio 'Shogun' Rua como la lista completa de los reclutados.

Rousey comenzó a entrenar para MMA en 2010, en parte debido a su debilidad más notable, la incapacidad para manejar la derrota, que se desarrolló en Judo. Ella ganó una medalla de bronce en los Juegos Olímpicos de 2008 a la edad de 21 años, compitiendo contra mujeres que eran casi todas mayores y con mucha más experiencia en el deporte. Se esperaba que llegara a su punto máximo en 2012, donde podría haber ganado una medalla de oro.

En ese momento, no solo nunca hubo una pelea de mujeres en el UFC, sino que los propietarios Dana White y Lorenzo Fertitta insistieron cada vez que se les preguntó, lo que a menudo era, que nunca habría.

Aunque Gina Carano había sido una tremenda tarjeta de dibujo televisiva, y las mujeres habían tenido éxito en otras organizaciones, la percepción en UFC, y con el público en general, era que luchar, especialmente en las peleas de MMA, no era algo para las mujeres. Fue considerado demasiado brutal y demasiado bárbaro para el público en general, a pesar de que algunos de los fanáticos aceptaron un movimiento clandestino de luchas femeninas, y Carano le dio un breve impulso a la corriente principal.

Blanco asistió al 3 de marzo de 2012 en una pelea de Strikeforce con Rousey vs Tate, donde Rousey ganó el título de peso gallo de la mujer de Strikeforce, y no se podía negar el nivel de emoción todo el fin de semana. A partir de la charla a la rivalidad a la atmósfera eléctrica puesta para terminar la pelea en sí.

Rousey tenía el factor 'eso' en picas, y estaba golpeando a todos en su camino en la primera ronda. Tenía la mirada, el carisma, caminaba y hablaba. Además, para un medio que puede haber revertido la idea de un caza bombardero femenino y con su aspecto, es posible que haya sido tratada como un bonito truco publicitario de novedad y nada más.

Pero su medalla olímpica le dio una innegable credibilidad deportiva que evitó eso, después de esa pelea quedó claro que las mujeres en el UFC eran inevitables, con Rousey como la persona a la que se comercializaría toda la división de las mujeres.