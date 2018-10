VanZant vs. Ostovich para el debut de ESPN en UFC

Una pelea entre Paige VanZant y Rachael Ostovich está en preparación para el programa debut de UFC en ESPN, según dijeron fuentes a MMA Fighting el domingo. El evento tendrá lugar el 18 de enero en la gran ESPN, aunque la ubicación aún no se ha determinado, por fuentes.

Ambas partes acordaron la pelea, dijeron las fuentes, pero el UFC aún tiene que hacerlo oficial, o el evento. VanZant (7-4) viene de dos derrotas consecutivas, la más reciente derrota por decisión unánime contra Jessica-Rose Clark en UFC St. Louis en enero.

El popular veterano de Dancing With The Stars se rompió el brazo en esa pelea y ha estado luchando con las complicaciones de esa lesión todo el año. VanZant, de 24 años, ascendió al peso mosca para luchar contra Clark y ha dicho que será mucho más efectiva y saludable en esa categoría de peso. PVZ, quien entrena fuera de Gracie Barra en Oregon, sigue siendo una de las mujeres más populares en la lista de UFC.

Paige VanZant ha perdido tres de sus últimas cuatro peleas, y perder ante Ostovich, un luchador raro con el que VanZant tiene más experiencia que, sería un resultado sombrío para VanZant. Sin embargo, con el poder del nombre de VanZant, parece muy dudoso que se aplique la 'regla de los tres ataques', especialmente teniendo en cuenta que tiene cuatro victorias de UFC a su nombre.

Muchos creen que con una victoria sobre Jessica-Rose Clark, VanZant podría haberse encontrado en el asiento del conductor para una oportunidad en el campeonato de peso mosca. VanZant tendrá la oportunidad de comenzar a trabajar para alcanzar ese objetivo cuando enfrente a Ostovich, de 27 años.

Ostovich (4-4) luchó en The Ultimate Fighter 27 Finale, cayendo por sumisión en el tercer asalto a Montana De La Rosa. La nativa de Hawái es una veterana de The Ultimate Fighter 26 y ha creado un gran número de seguidores, que se remontan a su época en Invicta FC. Ostovich, de 27 años, ganó su debut en el UFC en diciembre con una victoria por sumisión en el primer asalto sobre Karine Gevorgyan.

No se han publicado peleas ni ninguna otra información sobre el evento de debut de ESPN por parte de UFC. El acuerdo de transmisión de UFC con ESPN y ESPN + comienza en enero después de que la promoción pasó siete años con FOX Sports.

Just said yes to a fight date. PVZ is returning. #UFC