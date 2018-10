White no descarta comprar 3 millones de PPV

¿Qué tanto éxitos tendría la pelea? No lo sabemos con certeza. Los primeros indicios sugieren que McGregor vs. Khabib será uno de los eventos más grandes en la historia de las artes marciales mixtas (MMA), si no el más grande.

La demanda de boletos está fuera de lo común y el presidente de UFC, Dana White, ya declaró a principios de este mes que la pelea por el título de peso ligero podría generar dos millones de compras de pago por visión. En comentarios recientes a Yahoo Deportes, White bajó en su predicción mientras subía la apuesta para la gran pelea masiva.

“Confío en que hará 2 millones en pago por visión”, testificó White, y agregó que no descarta tres millones para un evento que “tiene la tendencia más grande que nunca”. Si McGregor vs. Khabib compra tres millones de PPV, entonces este tipo puede decidir cruzar al Octágono para una revancha con 'Notorious'.

Con toda probabilidad, McGregor vs. Khabib ayuda a UFC 229 a olfatear a los ilustres dos millones Referencia de PPV que tantas otras tarjetas de UFC han tenido como objetivo. Tendrá que vencer a McGregor vs. Nate Diaz 2 con 1.6 millones de compras de PPV para llegar allí, pero es posible teniendo en cuenta que McGregor regresó al tan esperado AMM y que la mala sangre entre los dos luchadores es tan real como se puede esperar.

Solo el tiempo dirá quién gana esta gran pelea por el título y si es capaz de destruir todos los récords previos de la taquilla de UFC. UFC 229 bajará el 6 de octubre en vivo por PPV desde el interior de T-Mobile Arena en Las Vegas, Nevada, y también contará con un choque co-principal entre los ex campeones de peso ligero de UFC Tony Ferguson y Anthony Pettis.