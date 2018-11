Los pesos mosca tienen planes para UFC 233

T.J. Dillashaw contra Henry Cejudo es objetivo de UFC 233 el 26 de enero en Anaheim, California, confirmaron las fuentes el jueves mediante los medios de comunicaciones. Dillashaw es el campeón de peso gallo de UFC, mientras que Cejudo tiene el cinturón de peso mosca. La pelea será disputada por el título de 125 libras de Cejudo, con Dillashaw moviéndose hacia abajo.

News of the bout fue reportado por primera vez por Combate, mientras que la categoría de peso fue reportada por Brett Okamoto de la cadena de ESPN. La pelea por el título de cinco asaltos probablemente será el evento principal de la tarjeta de pago por visión, dijeron las fuentes. Dillashaw vs. Cejudo aún no ha sido anunciado oficialmente por la UFC y no está claro qué significa esto para una división de peso mosca de la UFC que parece estar en peligro de ser abolida.

Geográficamente, la pelea tiene mucho sentido para la UFC. Dillashaw vive y entrena cerca del Honda Center de Anaheim, mientras que Cejudo tiene raíces en los alrededores de Los Ángeles. La tarjeta irá cara a cara con Bellator, encabezada por Fedor Emelianenko contra Ryan Bader por el título de peso pesado de Bellator, a solo 35 millas de distancia en Inglewood, California. Dillashaw (16-3) viene de dos partidos seguidos TKO venció a Cody Garbrandt, la más reciente en UFC 227 en agosto.

El nativo de California se llevó el título de Garbrandt en UFC 217 en noviembre de 2017. Dillashaw, de 32 años, ganó cuatro partidos seguidos y se convirtió en uno de los mejores luchadores de libra por libra del mundo. Esta es su segunda carrera como campeón de peso gallo. Cejudo (13-2) ganó el título de peso mosca al vencer a Demetrious Johnson en UFC 227 por decisión dividida, una victoria que rompió el récord de Johnson para la mayoría de las defensas de título consecutivas.

El medallista de oro olímpico en lucha ha logrado tres victorias consecutivas. Cejudo, de 31 años, solo tiene derrotas ante Johnson y Joseph Benavidez en su carrera. También en UFC 233, James Vick se encontrará con Paul Felder en una pelea de peso ligero e Islam Makhachev se enfrentará a Francisco Trinaldo en una pelea de peso ligero. Aún no se ha oficializado ningún evento co-principal, aunque ESPN ha informado que el debut de Ben Askren en UFC será contra Robbie Lawler en la tarjeta.