La vista óptica previa del UFC 231

El campeón de peso pluma Max Holloway y el contendiente número 1, Brian Ortega, resolverán los asuntos pendientes en el evento principal del UFC 231 del sábado, luego de que su reserva inicial en julio se echara a perder por los problemas médicos de Holloway que, hasta el día de hoy, siguen siendo un misterio.

¿Está Holloway al cien por cien en su primera pelea en un año? ¿Importará esto contra el invicto Ortega, que ha sido una máquina de acabado en el UFC? ¿Podría ser este el comienzo de una rivalidad en ciernes entre dos luchadores en el mejor momento de sus carreras atléticas?

La última pregunta también podría preguntarse sobre el evento co-principal, en el que la ex campeona de peso paja Joanna Jedrzejczyk pelea con el No. 1 de peso mosca femenina Valentina Shevchenko por un título vacante de 125 libras. Ese título ha sido objeto de mucho escrutinio desde que se debutó como un trofeo para el ganador de The Ultimate Fighter 26, que resultó ser Nicco Montano.

Montano no ha podido defender el título por varias razones, entre las que destaca que se retiró de una defensa del título programada contra Shevchenko en septiembre después de que los problemas de reducción de peso la llevaron a ser hospitalizada. Una impresionante victoria de Jedrzejczyk o Shevchenko traerá cierta estabilidad muy necesaria a la división.

En otra acción de cartas principales, Gunnar Nelson compite por primera vez en más de 500 días cuando se enfrenta a Alex Oliveira en una pelea de peso welter, los pesos pluma de todas las acciones Hakeem Dawodu y Kyle Bochniak están listos para derribar, y Jimi Manuwa dará compañero delantero Thiago Santos su próxima prueba en peso semipesado.

Max Holloway contra Brian Ortega

Es hora de coronar a un nuevo rey de peso pluma. Max Holloway ha sido casi imbatible en los últimos cinco años, pero no confunda eso con lo que no se puede alcanzar. En todo caso, parte de lo que ha hecho de “Bendito” a una niña tan querida entre los personajes duros es su propensión a obtenerla tan bien como él la da.

El campeón defensor encarna el espíritu de lucha hawaiano y en sus últimas 12 salidas, son sus oponentes quienes siempre se han marchitado primero. Entra Brian Ortega. 'T-City' también se mostró vulnerable durante su carrera en UFC; sin embargo, gracias a su extraña habilidad para obtener finales de tercera ronda, logró arrebatar la victoria de las fauces de la derrota en al menos un par de ocasiones.

Eso ni siquiera fue necesario en su última pelea, cuando derribó al ex campeón de UFC Frankie Edgar (considerado un delantero superior) dentro de una ronda. No se equivoquen, Ortega puede pararse con éxito con Holloway. El discípulo de Gracie jiu-jitsu seguramente tendrá la ventaja sobre el terreno, pero si se trata de eso, no estará fuera de su elemento ni siquiera ante el sorprendente arsenal de Holloway.

Estaría mintiendo si dijera que los recientes problemas de salud de Holloway no estaban afectando mi elección aquí. En lo que podría decirse que es la pelea de peso pluma más competitiva en la historia de MMA, incluso la más mínima grieta podría ser lo que lleva a la caída de un luchador y en esta situación, es Holloway quien ingresa al octágono con preguntas sobre cómo se desempeñará después de un año agotador. dejar.

Y eso no quiere decir que Ortega solo ganará porque Holloway está disminuido. Incluso con toda su fuerza, Holloway siempre estaba en peligro de caer ante un retador en su mejor momento con el mismo aura invencible que él mismo. Ortega es ese retador y después de UFC 231, él será el campeón.

Ganador: Ortega

Valentina Shevchenko contra Joanna Jedrzejczyk

Apostar contra posiblemente la mejor luchadora femenina de todos los tiempos parece una tontería, pero ¿qué más se puede hacer cuando se enfrenta a una oponente que ha demostrado ser la mejor atacante en tres ocasiones distintas? Sus días de muay thai son hace una vida para Valentina Shevchenko y Joanna Jedrzejczyk, y aunque Jedrzejczyk ya se ha establecido como una fuerza en MMA, es justo usar las victorias anteriores de Shevchenko sobre Jedrzejczyk como punto de referencia.

El evento co-principal del sábado probablemente será un asunto de pie, por lo que es lógico que el resultado sea familiar. Shevchenko tendrá una pequeña ventaja en el tamaño en la noche de la pelea y aunque algunos intentan vender esto como el poder de Shevchenko en comparación con la velocidad de Jedrzejcyk, la 'bala' no se queda atrás cuando se trata de rapidez.

El asombro que Jedrzejczyk mostró durante su carrera como la reina del peso de paja ha lucido más dinámico, pero eso solo se debe a que Shevchenko se ha inclinado a mostrar más de sus habilidades en el tapete como lo hizo en las victorias sobre Priscila Cachoeira y Julianna Pena. Eso le da a Shevchenko una avenida más para ganar la pelea, aunque la defensa de derribo y lucha de Jedrzejczyk siempre ha sido excelente.

En realidad, esta será principalmente una batalla de pie, una que debería ser más metódica que frenética, con Shevchenko constantemente derrotando a Jedrzejczyk en el camino para finalmente reclamar el título de peso mosca femenino de UFC.

Ganadora: Shevchenko

Otros posibles Resultados

Alex Oliveira (Def.) vs. Gunnar Nelson

Hakeem Dawodu vs. Kyle Bochniak (Def.)

Jimi Manuwa (Def.) vs. Thiago Santos

Claudia Gadelha def. Nina Ansaroff

Jessica Eye def. Katlyn Chookagian

Eryk Anders def. Elias Theodorou

Olivier Aubin-Mercier def. Gilbert Burns

Aleksandar Rakic def. Devin Clark

Brad Katona def. Matthew Lopez

Diego Ferreira def. Kyle Nelson