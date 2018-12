Souza: “Anderson Silva 'está saliendo del dopaje' y no merece una oportunidad por el título”

Ronaldo Souza no está contento con la posibilidad de que Israel Adesanya o Anderson Silva obtengan la próxima oportunidad en el campeonato de peso medio de UFC.



"Jacare" le dijo a MMA Fighting en noviembre que se sentaría y esperaría un golpe en el cinturón luego de una victoria por nocaut en el tercer asalto sobre Chris Weidman. Cinco días después, la presidenta de UFC, Dana White, reveló que el ex compañero de Souza sería el siguiente en la lista si venciera a Adesanya en UFC 234 el 9 de febrero.

"En mis (jiu-jitsu) días, competí en el torneo estatal para ganar un lugar en el Campeonato del Mundo. "Si no gané al campeón del estado, no pelearía contra los Mundos", atestiguo Souza. "(Si ganara), nadie saltaría la línea. Ahora, porque el tipo tiene un nombre y todo ... La realidad es que Anderson está saliendo del dopaje, hombre. Anderson está fuera del ranking. ¿Entiendes eso?"



Silva no ha peleado desde una victoria por decisión unánime sobre Derek Brunson en febrero de 2017. En julio de 2018, el brasileño recibió una suspensión de USADA de un año, retroactiva a noviembre de 2017, después de demostrar ser víctima de los suplementos contenidos.

"Ves mierdas como esa", pronuncio Souza, "un tipo que salta la cerca para vencer a otra, y otras mierdas, y tú ... creo que comenzaré a dopar, comenzaré a hacer un montón de mierda, llamaré a todos los nombres . Tal vez voy a luchar por el cinturón. Pero mi concepción es esta, mis principios y valores son innegociables. Si lo merezco o no, si me dan (una oportunidad por el título) o no, no cambiaré. Así es como soy y ese es mi punto de vista".



"Cuando Chris y yo íbamos a pelear, nos respetábamos mutuamente. Todos hablaron de nuestro respeto y todos hablaron de nuestra lucha. Lo que hacemos fuera del octágono no tiene nada que ver con lo que hacemos dentro del octágono. Dentro del octágono, Chris y yo luchamos duro, pusimos nuestros corazones ahí para ganar, y eso es lo que la gente quiere ver. No es alguien que viene del dopaje, que está fuera del ranking, que es famoso porque es uno de los mejores del mundo, para saltar la línea. La realidad es que todos están viendo eso y pensando que es una mierda. Y esa es la verdad, es una mierda ".



"Jacare" regresó a la columna ganadora después de perder una decisión cercana a Kevin Gastelum en mayo. Gastelum desafiará al campeón mediano Robert Whittaker por el título de 185 libras en UFC 234, y Souza cree que debería ser el próximo en la fila.

"(Yoel) Romero luchó por el cinturón y no ganó peso. Luke (Rockhold) iba a pelear con Chris pero se lesionó, él no peleó. ¿Entiendes eso? ” Dijo Souza. "¿Cómo vas a poner a alguno de ellos a pelear, si uno de ellos perdió peso y el otro se lesionó y no pudo pelear con Chris? Yo estuve ahi hermano Estuve allí el día de la pelea, listo para pelear, sano a los 39. ¿A quién le pones a pelear? ¿Pondrás al chico que sale del dopaje?"



El ex campeón de peso mediano de Strikeforce le dijo a MMA Fighting en noviembre que no aceptaría ser un plan de respaldo para Whittaker vs. Gastelum en Australia, ya que no puede pelear dos veces en menos de tres meses.



Adesanya vs. Silva podría usarse como un plan de respaldo en caso de que algo le suceda al evento principal el 9 de febrero, pero "Jacare" no cree que ninguno de los medianos merezca una oportunidad en el cinturón.