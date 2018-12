Al Iaquinta regresó con todo y superó a Kevin Lee

Tras dos años de inactividad y sólo una pelea en el 2017, Al Iaquinta demostró que es un peso ligero de élite en la estelar de UFC on Fox 31. Revancha de un cruce del 2014, Kevin Lee se vio superado claramente de pie en variedad, velocidad y precisión, Al Iaquinta se recuperó en la cuarta y quinta ronda de su UFC en la pelea de FOX 31 en Milwaukee el sábado por la noche, lo que marcó la diferencia en las puntuaciones en una victoria por decisión unánime. Iaquinta consiguió dos 48-47 y un 49-46 para obtener el visto bueno en Fiserv Forum.

También le valió a Iaquinta un bono de $ 50,000 de Performance of the Night, el primer bono posterior a la pelea de su tenencia en UFC de 12 peleas. También ganando un bono de rendimiento en la noche fue Charles Oliveira. 'Do Bronx' solo necesitó 1:15 para obtener su récord de 12ª victoria de sumisión de UFC en una revancha contra Jim Miller.

Eso marcó el 13º bono de post-pelea de su carrera en UFC. Fight of the Night fue a un barnburner no calificado entre Joaquim Silva y Jared Gordon. Los dos derribaron con un abandono imprudente antes de que Silva anotara un nocaut a mitad del tercer asalto.

Los peleadores se llevaron a casa $ 50,000 cada uno, los primeros bonos post-pelea de la carrera UFC de ambos competidores. UFC en FOX 31, el evento final de la red en la relación de siete años de UFC con FOX, atrajo a una multitud de 9,010 y pagó una puerta de $ 616,633.91.