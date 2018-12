¿Qué sigue para Lee después de la derrota en UFC en FOX 31?

Muchos luchadores se quedaron lamiendo sus heridas, incluyendo a Dan Hooker, quien fue destrozado sistemáticamente por Edson Barboza y sus violentos golpes al cuerpo (recapitulación aquí). Y Jim Miller, quien fue presentado en solo 75 segundos por Charles Oliviera.

Pero, ¿qué luchador está sufriendo la peor resaca después de la pelea, ahora que quedan pocos días del show? La respuesta es Kevin Lee. Entrando en su revancha contra Al Iaquinta, Lee confiaba en que hizo suficientes mejoras para recuperar al hombre que arruinó su debut en Octagon hace cuatro años.

Desde esa derrota ante 'Ragin' en 2014, 'The Motown Phenom' demostró ser un contendiente legítimo en el peso ligero con un récord de 10-2, abriéndose camino hasta una pelea de título provisional contra Tony Ferguson. A pesar de que al final se quedó corto contra 'El Cucuy', Lee demostró que iba a ser difícil para cualquiera.

Sin embargo, Iaquinta también fue tan consistente como lo fue durante ese lapso, con un récord de 5-2 y participando en una pelea por el título de peso ligero contra Khabib Nurmagomdedov. En la revancha, que se jugó principalmente en los pies, ambos hombres tuvieron sus momentos brillantes, pero fue Iaquinta quien impulsó el ritmo, llevándolo a Lee mientras comía unos cuantos tiros para entregar el suyo.

Aunque los golpes de Al no son exactamente los más técnicos, son efectivos, y encontró un lugar para su mano derecha toda la noche, derrotando a Lee durante una buena parte de la pelea. Al final, Iaquinta había hecho una vez más lo suficiente como para impresionar a los tres jueces.

'’Sabes, estoy devastado. Desconcertado. Sabes que estos deportes a veces tienen como mínimo el mínimo. Sabes que realmente no me siento más bajo que en este momento, pero estaré bien. Sabes, podría no tener otra oportunidad con Al (Iaquinta). He peleado con muchos grandes luchadores en mi carrera y definitivamente está ahí arriba. Veremos qué viene después’', dijo Lee después de la pelea.

En cuanto a lo que sigue para Kevin, hay varias opciones disponibles para que él las considere. Una que realmente me gustaría verlo masticar es una posible pelea contra Anthony Pettis. 'Showtime' fue visto por última vez participando en una pelea muy entretenida contra Tony Ferguson, que finalmente perdió debido a una mano rota.

Tanto a Pettis como a Lee les gusta golpearse en los pies, por lo que esta pelea sería una delicia para los fanáticos y le dará a uno de los combatientes una gran victoria sobre un enemigo de alto rango.

Mientras que Lee esperaba enfrentarse a un nombre más grande como Conor McGregor, Dustin Poirier o incluso Khabib con una victoria, enfrentarse a Pettis no es un mal premio de consolación debido a una derrota.